◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）＜6回KO＞王者 アントニオ・バルガス（米国）（2026年6月13日 米アリゾナ州グレンデール デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回KOで勝利し、世界3階級制覇を達成した。戦績はロドリゲスが24戦全勝（17KO）、バルガスが19勝（11KO）2敗1分け。

転級初戦でも別格の強さだった。序盤は自身より3センチ高い、1メートル66の正規王者バルガスのフィジカル、手数にやや苦戦。それでも4回からさらにプレスを強め、相手のサイドに回りながら左フック、左アッパーを繰り出した。5回には強烈な左フックを見舞うと、間を置いてバルガスがダウン。再開後も回転力を生かす攻撃を見せ、6回にも強烈な左カウンターで2度目のダウンを奪取。キャンバスに沈んだバルガスをレフェリーがカウントアウトし、6連続KO勝利を飾った。

黒のベルトを肩にかけたロドリゲスはリング上で「全てがうまくいったよ。バルガスはパンチもあったが、6回に仕留めることができてよかった。26歳で3階級したんた、うれしいよ」と笑みを浮かべた。

米老舗専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）4位のロドリゲスは、同1位の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦相手候補にも浮上。PFP対決は来年1月の日本開催も報じられている中、インタビュアーから井上戦について問われると「誰が相手でも関係ない。どこでも戦う準備はできている」と自信満々に話した。

ロドリゲスのトレーナーを務める、ロベルト・ガルシア氏は井上尚戦の前にバンタム級でもう1試合行う構想を明かしており、WBC王者の井上拓真（大橋）、WBO王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）との対戦を希望している。同級にとどまり、次戦でのメディナ戦を示唆したプロモーターのエディー・ハーン氏は、尚弥―ロドリゲス戦について「PFPトップ同士の対決。避けられない試合だ」と強調。その上で「バムはバンタム級でもスーパーバンタム級でも負けない。相手が井上尚弥であってもだ」と豪語した。

一方でWBAは正規王者となったロドリゲスに対し、試合後6カ月以内にWBA休養王者・堤聖也（30＝角海老宝石）と団体内統一戦を指令しているという。