【創彩少女庭園：「きるプラ」など】 6月14日 発表

「きるプラ」

コトブキヤは、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、新商品を多数発表した。

今回「創彩少女庭園」の公式Xアカウントや、6月14日に開催されたイベント「AK-GARDEN」にて新商品を発表しており、ドレスアップボディと布服がセットになったシリーズ「きるプラ」のほか、布服シリーズ「タイニークローゼット」から、ケモ耳と長い尻尾が特徴の「ふわふわパーカー」、クラシカルな雰囲気が特徴の「ウェイトレスドレス」、1/6ドール用の洋服や小物とあわせて遊びやすいサイズのドレスアップボディ「グランデスケール ドレスアップボディ【M】withスティレット」を発表している。

また「きるプラ」の画像では、次の商品化予定のシルエットも公開しており、特徴的なシルエットから「小石川 エマ」や「薬師寺 久遠」が登場すると推測される。

それ以外にも「薬師寺 久遠【チアリーディング衣装】」のイメージビジュアルも公開している。

「タイニークローゼット ふわふわパーカー」

「タイニークローゼット ウェイトレスドレス」

「グランデスケール ドレスアップボディ【M】withスティレット」

「薬師寺 久遠【チアリーディング衣装】」イメージビジュアル画像

(C) KOTOBUKIYA