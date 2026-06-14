「創彩少女庭園」よりドレスアップボディと布服がセットになった新シリーズ「きるプラ」など新商品を多数発表！
「きるプラ」
コトブキヤは、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、新商品を多数発表した。
今回「創彩少女庭園」の公式Xアカウントや、6月14日に開催されたイベント「AK-GARDEN」にて新商品を発表しており、ドレスアップボディと布服がセットになったシリーズ「きるプラ」のほか、布服シリーズ「タイニークローゼット」から、ケモ耳と長い尻尾が特徴の「ふわふわパーカー」、クラシカルな雰囲気が特徴の「ウェイトレスドレス」、1/6ドール用の洋服や小物とあわせて遊びやすいサイズのドレスアップボディ「グランデスケール ドレスアップボディ【M】withスティレット」を発表している。
また「きるプラ」の画像では、次の商品化予定のシルエットも公開しており、特徴的なシルエットから「小石川 エマ」や「薬師寺 久遠」が登場すると推測される。
それ以外にも「薬師寺 久遠【チアリーディング衣装】」のイメージビジュアルも公開している。
「タイニークローゼット ふわふわパーカー」
「タイニークローゼット ウェイトレスドレス」
「グランデスケール ドレスアップボディ【M】withスティレット」
「薬師寺 久遠【チアリーディング衣装】」イメージビジュアル画像
【初発表】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 14, 2026
ドレスアップボディと布服がセットになった新シリーズ「きるプラ」が初登場✨✨
第一弾は「結城 まどか」🌸
桃桜高校の制服は布服で再現。可動を阻害せず、プラモデル版とは異なるポージング表現が可能になりました。#創彩少女庭園 #akgarden #AKG29 pic.twitter.com/l203nIwVIe
【初発表】#創彩少女庭園 の布服シリーズ「タイニークローゼット」に、ケモ耳と長い尻尾が特徴の「ふわふわパーカー」が登場！- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 14, 2026
カラーは「しゃむねこ/くろねこ/しろねこ」の3種類です🐈#akgarden #AKG29 pic.twitter.com/49B3GuOJE3
【初発表】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 14, 2026
「タイニークローゼット」新作2つ目は「ウェイトレスドレス」！
クラシカルな雰囲気のブラックから、鮮やかなレッド、キュートなブルーまでテイストの異なる3色をラインナップしました☕#創彩少女庭園 #akgarden #AKG29 pic.twitter.com/rs9gF8nOY1
【6月16日(火) ご予約開始！】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 14, 2026
「グランデスケール ドレスアップボディ【M】withスティレット」
1/6ドール用のお洋服や小物とあわせて遊びやすいサイズのドレスアップボディに、#FAガール スティレットが登場！ まもなくご予約開始です✨#創彩少女庭園 #akgarden #AKG29 pic.twitter.com/JX1uTTNPXU
＼イメージビジュアル公開！／- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 14, 2026
「薬師寺 久遠【チアリーディング衣装】」のイメージビジュアルを公開です✨
現在開催中のAK-GARDEN【29】にはデコマスを展示しています！お越しの方はぜひコトブキヤブースへお立ち寄りください。#akgarden #AKG29 pic.twitter.com/6KDLtym1RW
(C) KOTOBUKIYA