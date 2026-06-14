元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ファミレス飲みについて明かす場面があった。

リスナーから「サイゼリヤ飲みしたことありますか？」と質問が寄せられた松岡は「もちろんありますよ」と意外な告白。「もちろん僕はファミレス飲み好きですから」と庶民的な一面を見せた。

「ファミレスでしたら小さい焼酎を頼めるでしょ、ボトルで。そしたらドリンクがフリーなんで、割りものはソーダでもいいし、お茶でもいいし。好きなもので割れるからいい。お水もあるしっていう話もしたと思うんですけど」と続けた。

そのうえで「サイゼリヤ飲みする時はやっぱエスカルゴで」と定番のツマミも告白。「あそこのエスカルゴ食いながら、デキャンタワイン飲んでますかね。あそこのデキャンタワインも安いんだよね。んでちょろっと2、3品、あとソーセージか。そうすると、ワインがデキャンタ一本分ぐらいになるから、ちょうど良かったりするんだよね。4杯ぐらいなのかな、グラスで」とした。

「仲間とやる時も、1人で飲む時も、ファミレス飲みはしますよ。いいもんですよね」と話した。