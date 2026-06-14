FANTASTICS中島颯太、イングランドでモテまくる「ナンパがすごくて」「僕イングランドで爆発するんじゃないかなって」【THE SELF】
【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの中島颯太が6月12日、2nd写真集「THE SELF」を刊行。14日、都内にて刊行記念イベントを開催し、撮影の思い出を語った。
【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
また自身が現地で感じた想いをファンのためにつづった短くも強いポジティブフレーズの数々や、自らが撮り下ろした写真（SoTaCaMeRa）も収録。インプットとアウトプットを繰り返し生きてきた26年の人生を表現する一冊となっている。
初めてのイングランドで印象の変化はあったかと尋ねられると、中島は「イングランドで僕がすごいモテまして、ナンパがすごくてですね」とユーモアたっぷりに告白。「普通にご飯食べてたら、横の家族に『You are handsome！写真撮ってください』って言われて。行く前はイングランドちょっと怖いなと思ってたんですけど、僕、イングランドで爆発するんじゃないかなって気持ちで帰ってきました。めちゃモテました。普通にすれ違った子に『TikTokやってますか』って言われたり…」と現地でのモテエピソードを披露して会場を沸かせた。
「連絡先とか交換してないんですか？」とツッコまれると、「してないです！！さすがに（笑）！！」と即座に否定。「FANTASTICSっていうのは言いました。FANTASTICSだよ、というのは常に言ってました」とグループ名をアピールしてきたと語った。
また「イングランドで申し訳ないですけど、大阪の血が出すぎちゃって。『ちょっとボケないと』とか『動画に残さないと』という思いが出て、やっぱ自分に関西が残りすぎてたなというのはちょっと反省点ではありますけど、見返してみて自分が一番浮かれてたなと改めて思いました（笑）」と地元・大阪で培われた“ボケ精神”はイングランドでも顕在だったと振り返っていた。（modelpress編集部）
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◆中島颯太2nd写真集「THE SELF」
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
◆中島颯太、イングランドで「めちゃモテました」
初めてのイングランドで印象の変化はあったかと尋ねられると、中島は「イングランドで僕がすごいモテまして、ナンパがすごくてですね」とユーモアたっぷりに告白。「普通にご飯食べてたら、横の家族に『You are handsome！写真撮ってください』って言われて。行く前はイングランドちょっと怖いなと思ってたんですけど、僕、イングランドで爆発するんじゃないかなって気持ちで帰ってきました。めちゃモテました。普通にすれ違った子に『TikTokやってますか』って言われたり…」と現地でのモテエピソードを披露して会場を沸かせた。
「連絡先とか交換してないんですか？」とツッコまれると、「してないです！！さすがに（笑）！！」と即座に否定。「FANTASTICSっていうのは言いました。FANTASTICSだよ、というのは常に言ってました」とグループ名をアピールしてきたと語った。
また「イングランドで申し訳ないですけど、大阪の血が出すぎちゃって。『ちょっとボケないと』とか『動画に残さないと』という思いが出て、やっぱ自分に関西が残りすぎてたなというのはちょっと反省点ではありますけど、見返してみて自分が一番浮かれてたなと改めて思いました（笑）」と地元・大阪で培われた“ボケ精神”はイングランドでも顕在だったと振り返っていた。（modelpress編集部）
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