元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。週5で夜に食べてしまうものを明かす場面があった。

リスナーから「一年中毎晩のルーティーン」として寝る前アイスクリームを食べてしまい、その代償として「ここ5年で体重が10キロも増えてしまいました」というメッセージが寄せられた。

これに、松岡は「わかるよ」と共感。「俺も週5アイス食ってるから。前から言ってるように。特に暑くなってくると」と明かした。

「2本食べたくなっちゃう時あるのね。2本食べるとさすがに多いじゃん。だから、スーパーで箱で売ってる、6本ぐらい入ってるやつあるじゃん。それにしてる。それの2本だとまだいいよね、みたいな」と苦笑した。

とはいえ、リスナーには「たぶんアイスだけじゃないよそれ」と指摘。「アイスだけで10キロはいかないっしょ。どう？他にもいってない？」と投げかけ。

さらに「あとタイミングだよね」とも。「でもさ、わかるよ。“毎晩”だよね、“夜”だよね。夜食べるからうまいんだよね、その日の終わりに、疲れた体があの甘い冷たいアイスクリームによって“ああ、幸せだなー”って思って、歯磨くんだよね」としみじみ。

「歯磨く時の口の中の甘さとのさよならの切なさもわかるよ。“もうちょっと味わってたいけど、今、歯磨かなかったら、ちょっと糖分で血糖値上がってるから眠くなっちゃうんだよな、今、歯磨いとかきゃな”みたいな。それもわかりますよ。大丈夫です、俺も戦ってます」と笑った。