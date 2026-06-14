【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国とイランは１２日、戦闘終結に向けた覚書に「数日以内」に署名すると表明したものの、焦点の核問題などに関する説明は食い違っている。

詰めの協議や、覚書に署名後の交渉で溝を埋められるかが課題となる。

トランプ米大統領は１２日、自身のＳＮＳで、イランのアッバス・アラグチ外相のＳＮＳ投稿を紹介した。覚書の合意が「かつてないほど近づいている」と、自らの発表と同じ内容を投稿したものだ。アラグチ氏は、トランプ氏と同様、メディアに臆測報道の自制も求めた。敵対国が波長を合わせる形となり、米紙ワシントン・ポストは、トランプ氏がアラグチ氏に「支持を表明した」と伝えた。

アラグチ氏は１２日、国営テレビで、覚書に米イランが双方の主権を尊重することが盛り込まれていると明らかにした。「米国が（イラン革命以来）過去４７年で初めて、イランの主権を文書で明確に認めた。戦略的な勝利だ」と強調した。

両国が足並みをそろえて覚書の早期署名に前向きな姿勢を見せる中、覚書の説明は食い違ったままだ。

米政府高官は１２日、記者団に、イランの濃縮ウランについて、「イランで処分し、国外に搬出する」との考えを示した。しかし、アラグチ氏は国営テレビで、濃縮ウランの問題は覚書に署名した後の第２段階で、６０日間かけて交渉すると強調した。高濃縮ウランは「イラン国内で希釈するのが我々の立場だ」と述べた。

エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡についても双方の説明は異なる。米政府高官は、覚書の署名後直ちに開放され、イラン関連船舶を対象とする海上封鎖も解除する立場を示した。一方、アラグチ氏は、海峡の通航料は徴収しないとしながら、海峡の管理について対岸のオマーンと共同計画を策定し、近く発表すると語った。

また、米国のバンス副大統領は１２日、ＳＮＳへの投稿で、イランの資金凍結の解除について、「単に合意に署名したり、交渉に臨んだりするだけでは解除されない」と主張した。これに対し、アラグチ氏は「覚書に署名後、凍結は解除される」との認識を示した。

アラグチ氏によると、覚書は１４項目で２ページに満たず、交渉の基本原則を示したものだ。双方の発言は国内向けのアピールの面が強いとみられるが、見解の相違は明白で、署名が実現しても、その後の交渉の難航は避けられそうにない。