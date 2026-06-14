人の命を救う外科医が日本全体で減っています。人手不足が続けば、医療崩壊を招きかねません。そこで富山県の大学病院が、常識を覆すような働き方改革に乗り出しました。今では成果も現れ、未来の医療を支える優秀な若手も輩出。改革の全貌に迫りました。

■6時間の手術…途中で新たなチームが

富山大学附属病院の第二外科。ここで行われているのは、外科医の常識を覆す新たな手術のやり方です。

朝10時半。始まったのは、肝臓がんを切除する手術でした。手術時間は6時間を見込むなか、始まって2時間以上が経過したところで、新たな医師のチームが現れました。「午後のメンバーと交代です」

最初からいたメンバーが「もうちょっとしたらグリソン（肝臓内の組織）出てくる」などと進捗を説明し、新たなチームにバトンタッチ。手術は最後まで同じ医師が担当するのが常識ですが、この第二外科（通称・ニゲ）で行われているのは手術の交代制です。

■消化器外科医、20年で2割以上減

交代制を導入した藤井努教授

「（着任当時）本当に人が少なくて、組織としてやっていけない」

きっかけは人手不足による医療崩壊への懸念でした。いま、外科医は日本全体で人手不足の危機に陥っています。日本消化器外科学会によると、特に胃や腸などを手術する消化器外科医は過去20年で2割以上減少し、今後20年でさらに半減すると予測されています。

減少の背景には、長時間の手術や緊急呼び出しによる過重労働があります。さらに若手医師が長い間執刀経験を積みにくく、“下積み期間”が長いことも選ばれない要因になっています。

■「完全シフト制」で何が変わった？

患者の命を守るために抜本的な改革が必要だとして、ニゲを率いる藤井教授は、9年かけて働き方の見直しを進めてきました。

かつてのニゲでは患者の対応を1人の主治医に依存し、休日でも緊急呼び出しが当たり前。一方、いまの働き方は「完全シフト制」になりました。手術の交代制や、患者を医局全体でみる仕組みに変えたことで、長時間労働や緊急呼び出しをなくしました。

しかし、はじめは反発も大きかったといいます。藤井教授は「『外科というものは』『手術というものは』という固定観念がありますから。手術が途中で交代するとか受け入れられなかったですね、最初は」と振り返ります。

患者からの不安の声もありました。

藤井教授

「必ずちゃんと説明します。3時間4時間たったら疲れてきちゃうので。そのかわり僕が（担当を終えて）手を下ろしたら、僕と同じレベルのチームが入るので、そっちの方がいい手術になりますから安心してください、という言い方をします」

■両立に欠かせなかった若手の教育

“患者の安全”と、医師の“健全な働き方”。これらの両立に欠かせなかったのが、若手の教育です。ニゲの木村七菜医師（33）は、今年で外科医6年目になりました。

取材した4月上旬の手術は、すい臓がんの切除でした。「可能だったらここの方が1本で再建できるんですけど」。隣の藤井教授は「きれいなつなぎしろが取れないと思うんだよな」と返しました。



重要な臓器や血管の近くにメスを入れていくのを担当するのは、木村医師。その前に立つのは、ベテランの藤井教授です。ニゲではベテランが助手に入ることで、若手医師が早くから執刀の経験を積みます。

手術時間が3時間を過ぎようというところで、交代メンバーが到着。この後、患者のすい臓がんは無事取り除かれました。

■「外科医にはなれない」…以前は諦め

交代制で手術した患者のその後について、富山大学附属病院の調査では1人で手術した場合と比べても合併症の発症率に差はなかったといいます。

木村医師は以前、外科医にはなれないと考えていました。「働き方難しそうだな、忙しそうだし。結婚・出産して働いている外科の女性の先生が少ない」

しかし実習でニゲを回り、外科医として生きることを決心しました。外科医6年目にして、担当してきた手術は500件以上。「どういう手術をしたというのを全部（絵で）描いています」と話します。

記録してきたのは自分の手術だけではありません。「手術の勉強するときとか、見ていたときとか、ほかの先生がやっているのを見ているときに書いたりとか」。文字や図でびっしりと埋められた、小さなノートを見せてくれました。

藤井教授は「（木村医師の）手術に対する思い入れ、好きで仕方がないっていう。情熱というか、そこは飛び抜けているなと思いますね」と評します。

■患者に向き合い「せつないことも」

外科医の仕事は手術以外にもあります。ある日の業務は外来。「おはようございます」と、すい臓がんを患う女性を迎えました。「この辺黒いじゃないですか。これががんなんですけど、しっかり抗がん剤やるのが一番いい状態ではあります」

説明を受けた女性は「それしかないんですよね」。治療が思うように進まず、落ち込みます。がんが広範囲に広がっていて、手術に進むのは難しい状態でした。木村医師は「また一緒に頑張りましょう」と励ましました。

外科医として、さまざまな患者に向き合います。

木村医師

「再発することが多いがんを扱っているので、そこも含めて患者さんの人生の最期まで寄り添えるいい科だなと思ってやっていますけど。しんどいこともあります。せつないこともあるし。患者さんのことで1人で泣いたりすることもあります」

■道しるべをくれる先輩外科医たち

木村医師が伝える言葉に迷ったとき、道しるべをくれるのは、いつも先輩外科医たちでした。次の世代の医療を担う若手を育てるため、ニゲではベテランが寄り添い続けてきました。

こうした改革の結果、ニゲの入局者は増加。女性も増え、医局員の人数はかつて14人（2017年）でしたが、現在は29人になりました。

■多くの執刀経験と確かな技術力

5月、ニゲの改革の成果が形になった出来事がありました。奈良県の奈良春日野国際フォーラムで開かれた式典。壇上には木村医師がいました。

「高度技能専門医 木村七菜殿」と呼ばれました。ニゲで積んだ多くの執刀経験と確かな技術力が認められ、外科医の超難関資格である「高度技能専門医」の資格を取得したのです。資格の取得は歴代最年少です。

先輩医師や同僚たちが駆けつけました。「おめでとう！」と大きな拍手を送り、それぞれ木村医師と両手を重ねて祝福しました。涙ぐみ、顔を隠す木村医師。「木村らしい」と声がかかります。

「ありがとうございました。本当に先生方のおかげで。本当にご指導いただいたし、サポートたくさんしていただいたので。先生方に恩返しできるよう、これから頑張ります。ありがとうございます」と木村医師。笑顔で頭を下げました。

■木村医師「頼もしい外科医に」

ニゲで育った、未来の医療を支える外科医。木村医師は「後輩の指導がしっかりできるような、頼もしい外科医になれたらと思います」と語りました。

人の命を救う外科医という仕事。外科医の未来も、患者の命も守り続けるニゲの改革は続きます。

（6月8日『news every.』より）