お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼と劇団ひとりが１３日深夜に放送されたテレビ東京の「ゴッドタン」に出演し、テレビに出るモチベーションについて語った。

この日は「第１５回お笑いを存分に語れるＢＡＲ」を進行。演劇＆コントユニット・ダウ９００００の蓮見翔がゲスト出演した。

蓮見は「会いたい人、全員に会えた」ことでやる気が薄れていることを告白。「皆さんはずっと出ている。何をモチベーションにテレビに出ているのか」と聞いた。

続けて、劇団ひとりのクイズ番組に出演したときが「超楽しかった」といい「意外と楽しいからやってるだけなんじゃないか」とさらに疑問を投げかけると、劇団ひとりは「そうよ。楽しいもん」と答えた。

２９歳の若手である蓮見は「俺ら世代は大変なエピソードを話す番組で育っている。しんどい世界だと思っていたが、自分でやってみたら楽しかった。仕事が楽しいのであれば、一回言ってもらわないと。お笑いを志す人が増える」と話した。

矢作は「引退なんて意味分からない。６０歳まで頑張ってリタイアしようという人は６０歳まで歯を食いしばって頑張った人の言い分。ずっと楽しいんだから、ずっとやっていきたい。やめたいと思う必要がない」と持論。劇団ひとりも「こんなもん仕事じゃない。ときどき仕事ですみたいな顔はするけれど」と、うなずいていた。