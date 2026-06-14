WBA世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールで行われた。前世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲスが、王者アントニオ・バルガス（ともに米国）に挑戦。6回TKO勝ちを収め、3階級制覇を達成した。大物プロモーターは「バムがパウンド・フォー・パウンドNo.1だ！」と絶賛している。

王者バルガスに挑戦したバム。2回終了間際にはバルガスの連打を浴び、3回も押し込まれるシーンが目立ち、顔面が赤らんだ。しかし5回、バムが左のカウンターを食らわせダウンを奪取。王者バルガスがキャンバスに倒れ、場内はどよめいた。6回にも左でダウンを奪い、TKO勝ち。バルガスは仰向けに倒れて動けなかった。

バムはこれで24戦全勝（17KO）。好戦的なサウスポーで、昨年11月には、井岡一翔が2度敗れたフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）を10回KOで粉砕した。

最も権威ある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で、現在4位。1位に位置する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦も噂されている。

試合を興行した英興行大手「マッチルーム」の公式Xは、リング上でマイクを握ったエディー・ハーン会長の映像を公開。ハーン会長は「アントニオ・バルガスにリスペクトを。なんてボクサーだ」と相手を称えつつ、「バムは明らかにこの競技でパウンド・フォー・パウンドNo.1だ！」と断言した。

「多くの選手は28歳だとか30歳、32歳、34歳ぐらいになってようやくここまで辿り着く。この若い男は26歳だということをみんな理解しないといけない。彼がやっていることは信じられないぐらい素晴らしい。バルガスは素晴らしいボクサーだが、バムはレベルが違う」と賛辞は止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）