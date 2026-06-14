今年も待ってたよーーーッッ！！【サーティワン】夢のようなビジュアルにうっとり♡「よくばりフェス」

【サーティワン】で昨年大きな話題となったあのキャンペーンが今年も開催！ 好きなフレーバーだけを大人買いしたり、食べたことのないフレーバーにチャレンジしたり、いろいろな楽しみ方ができます。今回はそんな「よくばりフェス」について詳しく紹介します。

サーティワンのお祭りが帰ってきた！

5/28（木）～6/21（日）の毎週木・金・土・日曜日に実施されるのが、「毎週木金土日はよくばりフェス！」。好きなポップスクープのアイスを3つ選択できる「トリプルポップ」\570（税込）に、1つ\100（税込）で最大7つまで追加できるというもの。フレーバーは自由で、同じものを選んでもすべて違うものを選んでもOKです。販売開始時間は、各日12時。モバイルオーダーの予約も可能です。

専用カップに注目！

よくばりフェスで購入できるポップシリーズのカップに注目。新しくなったサーティワンのロゴが大きくプリントされていて、背景はギャラクシーな雰囲気。ピンクの蓋にもBRのロゴがデザインされています。ポップ5まではワッフルコーンでも購入できますが、ポップ6～10まではカップでの提供に。持ち帰りの場合もカップのみです。

カラフルなビジュにうっとり

@ftn_picsレポーターHaruさんは、ポップスクープ9個の「ポップ9」を購入。「専用の紙にフレーバーを記載して注文」したそう。蓋を開けるとかわいいアイスがたっぷり。「夢のようなビジュアルにうっとり」と大満足の様子です。

コーンもつけられる！

シュガーコーンを別途購入することも可能。コーンにのせるとより特別感が増しそうです。食べるときにのせれば、コーンのサクサク感も楽しめるはず。シュガーコーンは6個セットで\180（税込）で販売されています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A