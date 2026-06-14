余った【手ぬぐい】捨てないで！ 折るだけでできる「収納バスケット」の作り方

可愛いと思って買ったものの、うまく使いこなせずに眠っている手ぬぐいってありませんか？ 今回は、【ダイソー】の「手ぬぐい」を使ったアレンジにチャレンジ！ 折るだけなのに、小物収納にも使えるバスケットに変身しました。実際に作ってみた感想や活用法をレポートします。

ゆるっと猫デザインに癒やされる

【ダイソー】「手ぬぐい」\110（税込）

やさしいグレーカラーに、ころんとした三毛猫柄が散りばめられた可愛い手ぬぐい。サイズは約33cm × 90cmで、アレンジにも使いやすそうな大きさです。総柄ながら派手すぎず、ナチュラルな雰囲気なのでインテリアにもなじみやすそうでした。

折るだけでOK！作り方はこちら

①手ぬぐいを半分に折ります。

②上下を内側へ折り込み、細長い形に整えます。

③、④サイドを折り込み、角を三角に引き出して形を整えます。

⑤反対側も同じように折り込みます。

⑥重なっている部分を持ちます。

⑦、⑧そのままくるっと返します。

⑨端を丸めてキュッと中にいれ、全体の形を整えます。

⑩完成！

“置くだけで可愛い” 小物入れに

完成した小物入れは、お菓子やティーパックを入れるのにぴったり！ そのまま置いておくだけでも可愛く、テーブルまわりのちょっとした収納にも使いやすく感じました。やわらかい手ぬぐい素材なので圧迫感が出にくく、インテリアのアクセントとしても◎

実際に作ってわかったポイントはこちら

とっても簡単だったので、使っていなかった手ぬぐいでも作ってみました！ 細長い形なので、ペン入れとして使うのにもよさそう。ただ、実際に作ってみると、やわらかすぎる手ぬぐいは形を整える時に崩れやすく、少し難しく感じました。ほどよくハリのある生地のほうが、きれいに形をキープしやすそうです。

折るだけで作れるので、不器用でも気軽にチャレンジしやすかった今回の手ぬぐいアレンジ。お菓子やティーパック入れとしてはもちろん、ペン立て代わりに使うのも便利です。使う手ぬぐいによって雰囲気が変わるので、柄違いで作ってみるのも楽しそう！ おうちに眠っている手ぬぐいの活用アイデアとしておすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。