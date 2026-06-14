今日14日、梅雨前線に伴う雨雲が奄美や九州から近畿の所々にかかっています。このあとは九州から東海では所々で雨が降るでしょう。明日15日は前線上の低気圧が近づき、関東で広く雨が降る見込みです。朝の通勤・通学時は雨具が必要になりそうです。伊豆諸島や沖縄、奄美は激しい雨や雷雨に注意が必要です。

今日14日 九州〜近畿の所々で雨

今日14日13時現在、梅雨前線に伴う雨雲が奄美や九州から紀伊半島にかかり、一部で発達した雨雲もみられます。1時間に宮崎県高鍋町では21.5ミリ、都農町では21.0ミリの土砂降りの雨となりました。





このあとは前線上の低気圧が西日本の南の海上へ進む見込みです。九州は南部を中心に雨が降るでしょう。四国から東海でも所々で雨が降りそうです。関東南部も夜は雨の降り出す所があるでしょう。

明日15日 関東で午前中は広く雨

明日15日は前線上の低気圧が関東沖へ進むでしょう。静岡県や関東では午前中は広く雨が降り、沿岸部を中心に本降りの雨となりそうです。朝の通勤・通学時は雨具が必要になるでしょう。



伊豆諸島は南部を中心に低気圧の活発な雨雲がかかり、激しい雨の降ることがありそうです。大雨となる恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

沖縄や奄美は激しい雨に注意

沖縄や奄美は明日15日にかけて梅雨前線に伴う雨雲がかかり、激しい雨の降る所があるでしょう。梅雨末期の大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。



なお、今週後半以降は次第に梅雨前線が北上し、沖縄では梅雨明けとなる可能性があります。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。