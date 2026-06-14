ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグア（TdA）の最高幹部が米軍の軍事作戦により死亡した。

AFP通信によると、トランプ米大統領は12日に自身のトゥルース・ソーシャルアカウントを通じ「米南方軍司令部が迅速で致命的な軍事攻撃を通じ地球上で最も残酷なテロ組織のひとつであるトレン・デ・アラグアのニーニョ・ゲレロを成功裏に射殺した」と明らかにした。

トランプ大統領は米軍の精密打撃により建物が爆発する航空写真もともに公開した。

トランプ大統領は、「トレン・デ・アラグアと構成員らはこれ以上ベネズエラを含むどこであれ安全な隠れ場所を持つことはできなくなった」と強調した。

ヘグセス米国防長官もXを通じゲレロがベネズエラ国内の拠点に対する攻撃で死亡したと確認した。

トレン・デ・アラグアはベネズエラから始まり中南米全域に勢力を拡張した犯罪組織だ。人身売買と不法移民ネットワークを通じて米国内にも構成員を浸透させたとされている。

トランプ大統領は就任直後にトレン・デ・アラグアを「外国テロ団体」に指定し、この組織が麻薬と犯罪を米国に流入させていると批判してきた。

ゲレロはトレン・デ・アラグアを中南米全域にわたる多国籍犯罪組織に成長させた人物と評価される。米国政府は彼に500万ドル（約8億円）の懸賞金をかけ、組織犯罪、テロ、麻薬密輸などの容疑で起訴した状態だった。

トランプ大統領は「今回の作戦はベネズエラとの緊密な協力を通じて成功した」と明らかにした。

現地メディアは今回の作戦がマドゥロ政権追放後に米国とベネズエラ間で安全保障協力が強化されていることを見せる事例だと評価した。