はるな愛「許可済みだよん」 美容室でアレン様と遭遇、メンテナンス途中の“ラップフィルム頭”で驚きの姿を公開
タレントのはるな愛（53）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。美容室で遭遇したというタレントのアレン様との2ショットを公開した。
【写真】「会うのは初」“メンテナンス途中”のアレン様＆はるな愛の2ショット
はるなは「渋谷の今大人気のイケている美容室 #lapis で偶然に一緒のサロンだったアレンちゃん」とつづり、髪の根元にラップフィルムを付けた、ヘアーメンテナンス途中のアレン様との驚きの2ショットを披露している。
投稿の許可済みだというアレン様の姿に「この頭だから挨拶したいけど。。。。ってアンジュちゃんに言ってくれてて会いに行ったら話が盛り上がり 写真撮ろうってなってアップしました!!許可済みだよん 同じ番組には出たけど。お互いに会うのは初」と、アレン様の人柄や楽しい時間を過ごしたことが伝わる投稿となっていた。
【写真】「会うのは初」“メンテナンス途中”のアレン様＆はるな愛の2ショット
はるなは「渋谷の今大人気のイケている美容室 #lapis で偶然に一緒のサロンだったアレンちゃん」とつづり、髪の根元にラップフィルムを付けた、ヘアーメンテナンス途中のアレン様との驚きの2ショットを披露している。
投稿の許可済みだというアレン様の姿に「この頭だから挨拶したいけど。。。。ってアンジュちゃんに言ってくれてて会いに行ったら話が盛り上がり 写真撮ろうってなってアップしました!!許可済みだよん 同じ番組には出たけど。お互いに会うのは初」と、アレン様の人柄や楽しい時間を過ごしたことが伝わる投稿となっていた。