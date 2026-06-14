M!LK吉田仁人、自身の名前は“センスいい”と絶賛「キラキラじゃないけど、被りもしない」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人（26）が12日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「吉田仁人の歴史！ダンス少年はなぜ『吉田』になってしまったのか！」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまなエピソードを明かした。
【動画】メンバーの4人を前に自身の名前の由来について語った吉田仁人
吉田は自身の名前の由来について、仁人の「仁」は「思いやり」を表し、「思いやりのある人になってほしい」との母の思いから付けられたと説明。吉田自身もこの名前には“かなり感謝している”といい、「ネーミングセンスいいな」と絶賛。「キラキラじゃないけど、被りもしない」と理由も述べた。
これを聞いたメンバーの4人も「仁くん」はいたが「仁人はあまりいない」と同意。さらには実名は明かさなかったが、自身の弟についても「結構さすがな名前」とセンスの輝く名前であることを明かした。
【動画】メンバーの4人を前に自身の名前の由来について語った吉田仁人
吉田は自身の名前の由来について、仁人の「仁」は「思いやり」を表し、「思いやりのある人になってほしい」との母の思いから付けられたと説明。吉田自身もこの名前には“かなり感謝している”といい、「ネーミングセンスいいな」と絶賛。「キラキラじゃないけど、被りもしない」と理由も述べた。
これを聞いたメンバーの4人も「仁くん」はいたが「仁人はあまりいない」と同意。さらには実名は明かさなかったが、自身の弟についても「結構さすがな名前」とセンスの輝く名前であることを明かした。