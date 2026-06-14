日本バレーボール協会は14日、日本時間14日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会のスロベニア戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。中国戦でリザーブだった大塚達宣（25）が再登録され、西本圭吾（27）がリザーブに回った。

【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 女子は開幕無傷の4連勝、男子は10日にウクライナと激突 第3週は日本“大阪”開催

本大会は、29人のエントリー選手のなかから最大4人のリザーブ選手の登録が可能となっていて、大塚はスロベニア戦から出場できる。

『ネーションズリーグ』は毎年開催され、オリンピック、世界バレーと並ぶ、バレーボール世界3大大会のひとつ。18チームが3週間で12試合を戦い、上位7チーム（＋開催国）計8チームが決勝ラウンドに進出する。

世界ランク6位の日本は10日のウクライナ戦にストレート勝ち、12日の前回王者・ポーランド（同2位）にフルセットの末勝利、13日の中国（同31位）は3−1で下し、開幕から3連勝。14日にはスロベニア（同5位）と戦う。

※写真は左から西田選手、石川主将、郄橋藍選手

【メンバー14人とリザーブ選手】

◆セッター

深津英臣（36、ウルフドッグス名古屋）

永露元稀（30、広島サンダーズ）

◆オポジット

西田有志（26、大阪ブルテオン）

宮浦健人（27、ウルフドッグス名古屋）

◆アウトサイドヒッター

大塚達宣（25、パワーバレー・ミラノ／イタリア）

富田将馬（28、大阪ブルテオン）

郄橋藍（24、ボクダンカ・LUV・ルブリン／ポーランド）

石川祐希（30、ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）

甲斐優斗（22、大阪ブルテオン）

◆ミドルブロッカー

小野寺太志（30、サントリーサンバーズ大阪）

山内晶大（32、大阪ブルテオン）

エバデダン ラリー（25、大阪ブルテオン）

◆リベロ

小川智大（29、ボクダンカ・LUV・ルブリン／ポーランド）

山本智大（31、大阪ブルテオン）

◆リザーブ

ミドルブロッカー

郄橋健太郎（31、ジェイテクトSTINGS愛知）

西本圭吾（27、広島サンダーズ）

【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）