個性派バンザイ!!　シトロエンの自由奔放さは奇天烈な顔を見れば一目瞭然!!

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。今回は特別版で輸入車のことについて触れる。1919年に創業し、独自路線を貫くフランスの超個性派、シトロエンを取り上げる。

デザインの突き抜け感がハンパじゃない!!

1919年に操業を開始したシトロエンは戦後のクルマ界でデザイン、メカニズムなど最も前衛的な自動車メーカーとして名を馳せた。ハイドロニューマチックはその最たるもので、独自のシトロエンワールドを構築。PSA傘下入りを経て、現在のステランティスに至るわけだが、自由度の高いデザインに関してはシトロエンらしさを存分に発揮。特に2010年代に入ってデザイン、特に顔の突き抜け感がエスカレートしている。

トヨタヤリスとほぼ同じサイズながら存在感は圧倒的にC3!!

ちなみに筆者の現在の愛車は先代のシトロエンC3の後期型。購入の決め手は個性的なデザインに惹かれたからだ。しかし、現行のC3は手堅くまとまっているが、シトロエンらしさが薄まったように感じて少々残念。過去の精鋭たちにスポットを当てる!!

新デザイン言語が投入された現行C3。シトロエンにしてはおとなしいデザイン

C4カクタス：石破茂氏風の顔が強烈

シトロエン＝変顔を決定づけたモデルがシトロエンカクタス。日本では2016年にわずか200台限定で販売されただけだが、運よく（？）街中で遭遇すると、誰もが二度見するほどその顔、今見てもインパクトは絶大だ。

シトロエンはデイタイムライトとヘッドライトを上下に分離した顔をC4ピカソで登場させた後、C3、C3エアクロスSUV、ベルランゴ、C4、E-C4、最新のバサルト・ビジョン（南米、インド向け）と洗練されていている。

これを販売したのが凄すぎる。一度見たら忘れない顔のC4カクタス

この上下に配置されたダブルアイのデザインの先鞭をつけたのは日産ジュークだが、シトロエンの場合はどれもが人間や動物の顔っぽく見えるからオモシロい。

シトロエンのダブルアイの元祖は、コンセプトカーのLacoste Concept（ラコステコンセプト・2010年）で、究極の一台が自民党の衆議院議員、石破茂氏に似た顔のTubik Concept（トゥビックコンセプト・2011年）。

C4カクタスはTubikの流れにあるモデルで、若干おとなしくなったものの石破色は健在だ。

石破元首相風雨の顔が強烈なTUBIK

C1：眉毛を書かれたヤンチャな犬

ダブルアイのインパクトで前述のC4カクタスと双璧をなすのがC1（2014〜2022年）。トヨタアイゴ、プジョー107とコンポーネントを共用するAセグメントカーで、残念ながら3モデルとも日本では販売されていない。

このC1のフロントマスクは、デイタイムランプが眉毛のように見え、子犬に眉毛を落書きしたようなヤンチャ顔に仕上げられている。グリル開口部を口に見立てると、何か悪だくみしてニヤリと笑っているようにも見える。

丸目の上のライトがウィンカーだったら完璧!!

AMI（アミ）：クリフカットよりもシュールな顔が強烈

AMIは1961年から1978年まで販売されたシトロエンのコンパクトカーで、リアピラーが逆スラントしたクリフカットで有名。このクリフカットは日本車では初代マツダキャロル、WiLL Viなどが採用していた。

AMIは逆スラントしたCピラーのクリフカットを採用

AMIはシトロエンの量販モデルということでかなりの数が売れたというが、カワイイとは対極のかなり不気味な顔がパリをはじめフランスのいたるところに溢れていたのを想像するとけっこうシュールなものがある。

AMIという車名は、2020年に超小型のふたり乗りEVとして復活。その顔は超絶シンプル!! このシンプルさも個性となっている。

大衆車としてこの顔が街中に溢れていたと思うとけっこう怖い

GS：顔の大部分が目という奇抜なデザイン

人間の場合、小さい眼よりも大きいほうがカッコいい、美しいとされるが、重要なのはバランス。これはクルマについても同じで、ヘッドライトは小さすぎても大きすぎてもちょっと不格好に見えたりする。

GS（1970〜1986年）は、ヘッドライトが超絶大きい。古今東西いろいろなクルマがあるが、GSほど顔の大部分をヘッドライトとなっているクルマはないのではないか。さらにシトロエンご自慢のハイドロニューマチックサスを搭載しているため、エンジンを切ると車高が下がり、あたかも犬がへたり込んだようになり、生き物みたいに見える。

シトロエンは何とも言えない表情を作り出す天才

C6：かつてのフラッグシップセダンは深海魚顔

GSとは対照的に目の比率が小さすぎるのが、シトロエンのフラッグシップセダンのC6（2005〜2012年）の初代モデル。伸びやかでいかにも空力がよさそうな滑らかな面で構成されたプロポーションはエレガント。

シトロエンのエンブレムのダブルシェブロンをグリルと一体化させたデザインはワイド感を出しているが、それによって正面から見ると目が異常に小さくてしかも離れているのを強調していて深海魚のよう。まぁ、この個性がC6にどっぷりハマる要因だけど。

現在街で見かけても目立ち度抜群のC6

コンセプトカーはもっと凄い!!

市販モデルの個性的な顔のクルマを見てきたが、最後はコンセプトカー2台を見ていこう。

1台目はC-CACTUS CONCEPT（シーカクタスコンセプト）。エッ？ またカクタスと思うかもしれないが、これは市販されたモデルとは別物の2007年に発表されたコンセプトカーで市販されず。どんだけうれしいんだよ？ と聞きたくなるくらい満面の笑みをたたえた顔が愛くるしく、見ているほうがうれしくなる。こんなクルマが街中に増えれば世界はもっと穏やかになるのでは？

「やあ!!」と話しかけてきそうな雰囲気

2台目はTYPE HOLIDAYS CONCEPT（タイプホリデイズコンセプト）。このクルマはスペースツアラーをベースとしたキャンパーで、今でもキッチンカーとして人気の高いTYPE H（タイプアッシュ）をオマージュしたレトロ風のデザインが与えられたモデル。

長く生きた鯉または。妖怪のようにも見えるデザイン

かわいいか奇妙かは人それぞれ感じ方があると思うが、何とも言えない味のある顔に仕上げられている。水木しげる先生の作品のようにも思える。

こちらが本家で現在もキッチンカーなどで人気が高いTYPE-H

デザインのカッコいい、カッコ悪いの判断は個人によって違うし、何かに似ているというものそれぞれある。しかし、シトロエンは見る人の琴線をビシビシ刺激する顔のクルマを多くラインナップしていることは間違いない。で、奇抜だけど時間的耐久性があって不思議と飽きない。

人と違った車に乗りたい、普通じゃないと思われたい人にシトロエン車は打ってつけだ。

前述のAMIは現在コンパクトBEVとして復活し、いろいろなバリエーションのモデルが販売されている

【画像ギャラリー】シトロエンの個性派たちの顔が凄い!!（13枚）