「信じてるから、楽しんで」堂安律、W杯初戦直前、長友佑都らとの貴重なオフショットに「律さん頼んだ！」
サッカー日本代表の堂安律選手は6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。代表選手とのピッチ上でのオフショットを公開しました。
【写真】堂安律、W杯初戦直前オフショット
堂安選手は「ここまでやれることはやってきたので、あとは自分たちを信じて戦うだけです。日本代表としての責任と誇りを持って、全力でピッチに立ちます。皆さんに感動と勇気を与えれるような大会にします！ 応援宜しくお願いします」と続けました。
コメントでは「全力で応援します 半休も取得済みてす」「頑張れ堂安！！」「ゴラッソで世界を沸かせてください！」「国民は早起き頑張ります」「今のサッカー日本代表なら、絶対やれる」「今の代表メンバーで楽しんでください！」「律さん頼んだ！」「信じてるから、楽しんでやってくれればいいよ！」と応援の声が続々と寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】堂安律、W杯初戦直前オフショット
「頑張れ堂安！！」堂安選手は「明日からワールドカップが始まります」と、1枚の写真を投稿。日本時間の15日午前5時に開催のサッカーワールドカップ2026の日本代表初戦となるオランダ戦を前日に控え、ピッチ上で元日本代表キャプテン・吉田麻也選手や長友佑都選手などと談笑する貴重なオフショットを披露しています。
コメントでは「全力で応援します 半休も取得済みてす」「頑張れ堂安！！」「ゴラッソで世界を沸かせてください！」「国民は早起き頑張ります」「今のサッカー日本代表なら、絶対やれる」「今の代表メンバーで楽しんでください！」「律さん頼んだ！」「信じてるから、楽しんでやってくれればいいよ！」と応援の声が続々と寄せられています。
「頼むぞ日本の10番！」代表メンバー発表記者会見が行われた5月15日の投稿で「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と意気込みをつづっていた堂安選手。ファンからは「世界を驚かせてやりましょう！」「三苫南野の悔しさの分までまたW杯で暴れてくれ」「最高のW杯にしましょう！」「頼むぞ日本の10番！」「りっちゃんのゴール見たいよ！！」との声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)