女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）と「唯一物凄く趣味が合う」ことを明かした。

山口は唐沢と自身について「全てが真逆」と言い切った。それでも「唯一夫と物凄く趣味が合うと言ったら、スペインのバル飯？」と言及し、「あれに対する愛っていうものが、たぶん夫と私は一番濃いっていうことで共通できてる」と続けた。

山口はかつては唐沢とよく海外旅行に出かけていたが「でもいろんなところに行ってきたけど、結局彼は部屋から一歩も出ない、ずっと。YouTubeを見ているわけですけれど」と驚きの告白。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「何のYouTube見てるの？」と不思議そうに尋ねると、「大食い大会とか」と山口。加藤は「めっちゃ面白い！唐沢さん海外行って、大食い大会の。面白いな」と大笑いした。

それでも海外旅行の食事は一緒に行っていると確認すると、山口は「ご飯の時だけは。食文化だけは彼は興味があるわけですよ」。その中でも「唯一スペインのバル巡りは物凄い感動したんですって」と目を細めた。

スペインのバルはほとんどが立ち食い、立ち飲み形式だと言い、それぞれの店が「この店はイワシの酢漬け、この店はマッシュルームのアヒージョとか、その店だけで特化して、プロフェッショナルな職人が突き詰めてやっているバルがいっぱいあるんですよ」とし「それをはしごして歩く。それを延々一晩中繰り返して行くのが凄く楽しいバル文化で」と説明した。

夫婦でよく行くのは「南スペインが多くて」と明かし、「私達夫婦が感動したのは、南の方に行くと、カルドソって言われる、べちゃべちゃなスープの中に、魚貝かエビをぶちこんで、脳味噌のエキスみたいなのが汁に溶け込んだ、日本で言えば汁気の多い雑炊みたいなの」と紹介した。