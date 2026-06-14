◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 ジェシー・ロドリゲス＜TKO6回＞アントニオ・バルガス（2026年6月13日 米アリゾナ州グレンデール デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回1分15秒KO勝ちし、世界3階級制覇を達成した。戦績はロドリゲスが24勝（17KO）、バルガスが19勝（11KO）2敗1分け。

バンタム級初戦でも関係なかった。序盤は自身より3センチ高い、1メートル66の王者バルガスのフィジカル、手数にやや苦戦。それでも4回からプレスを強め、相手のサイドに回りながら左フック、左アッパーを繰り出した。

5回には強烈な左フックを見舞うと、間を置いてバルガスがダウン。再開後も被弾しながら回転力を生かすと、6回にも強烈な左カウンターで2度目のダウンを奪取。キャンバスに沈んだバルガスを見てレフェリーが試合を止め、6連続KO勝利を飾った。

衝撃のKO勝利にネットでは「居合い切りのようなフィニッシュえぐい」「尚弥と戦ったらどうなるんだ！？」「まだ被弾も多かったし、まだ尚弥は早いかな…」「バンタム初戦とすれば合格でしょ！」「日本人勢とぶつかって欲しいな」などの声があがった。