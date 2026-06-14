きょうは上空の寒気が抜けるため、北日本中心に広く晴れ間がある見込み

きょうは上空の寒気が抜けるため、北日本を中心に広く晴れ間があるでしょう。午後のにわか雨は、山沿いの一部となりそうです。沖縄や奄美は梅雨前線の影響で、激しい雷雨となる予想です。前線に近い太平洋側も天気の崩れる所がありそうです。

きょう（14日）北日本を中心に広く晴れ間がある見込み

北日本や東日本は、気温が平年より高く、真夏並みの暑さになる所が

きょうは日差しがある北日本や東日本は、気温が平年より高く、真夏並みの暑さになる所があるでしょう。雲が広がりやすい西日本は、この時季らしい気温となりそうです。湿度が高く、少し蒸し暑く感じられそうです。

きょう14日（日）の各地の予想最高気温

＜きょう14日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：26℃ 釧路：16℃

青森：25℃ 盛岡：30℃

仙台：26℃ 新潟：28℃

長野：29℃ 金沢：29℃

東京：28℃ 名古屋：28℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：27℃ 松江：29℃

高知：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：24℃ 那覇：29℃

北日本も週の後半は、スッキリしない天気の日が多くなる予想

あすとあさっても沖縄と奄美は、梅雨終盤の大雨が続きそうです。その後は梅雨前線が北上し、水曜日以降は本州付近で曇りや雨の本格的な梅雨空となりそうです。北日本も週の後半は、スッキリしない天気の日が多くなる予想です。



この先の気温は全国的に平年並みですが、湿度が高くなるため蒸し暑さは増しそうです。