FANTASTICS中島颯太、LDH先輩と“自宅サッカー鑑賞”を約束「初めてお邪魔するんです」【THE SELF】
【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの中島颯太が6月12日、2nd写真集「THE SELF」を刊行。14日、都内にて刊行記念イベントを開催し、現在行われているサッカー・ワールドカップ（W杯）について語った。
【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ
サッカー経験者として知られる中島は「今日の朝も観たりとかしてました」と、W杯も楽しんで鑑賞しているそう。「オランダ戦はGENERATIONSの中務裕太さんのおうちで観ることが決まってるので…。初めてお邪魔するんですよ」と15日のオランダ戦は先輩である中務の自宅で鑑賞する予定とも明かし、「あんまりないと思いますけど、後輩（自分）から裕太さんに『オランダ戦ってどこで観られるんですか？』って聞いて。『別に予定ないけど』『どこで観ますか、一緒に』『じゃあおうち来る？』ってなって。おうちで観させていただくので、めちゃくちゃ盛り上がりたいなと」とその経緯も明かした。
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
また自身が現地で感じた想いをファンのためにつづった短くも強いポジティブフレーズの数々や、自らが撮り下ろした写真（SoTaCaMeRa）も収録。インプットとアウトプットを繰り返し生きてきた26年の人生を表現する一冊となっている。（modelpress編集部）
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◆中島颯太、先輩の自宅でオランダ戦を鑑賞予定
サッカー経験者として知られる中島は「今日の朝も観たりとかしてました」と、W杯も楽しんで鑑賞しているそう。「オランダ戦はGENERATIONSの中務裕太さんのおうちで観ることが決まってるので…。初めてお邪魔するんですよ」と15日のオランダ戦は先輩である中務の自宅で鑑賞する予定とも明かし、「あんまりないと思いますけど、後輩（自分）から裕太さんに『オランダ戦ってどこで観られるんですか？』って聞いて。『別に予定ないけど』『どこで観ますか、一緒に』『じゃあおうち来る？』ってなって。おうちで観させていただくので、めちゃくちゃ盛り上がりたいなと」とその経緯も明かした。
◆中島颯太2nd写真集「THE SELF」
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
また自身が現地で感じた想いをファンのためにつづった短くも強いポジティブフレーズの数々や、自らが撮り下ろした写真（SoTaCaMeRa）も収録。インプットとアウトプットを繰り返し生きてきた26年の人生を表現する一冊となっている。（modelpress編集部）
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