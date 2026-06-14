５２年ぶりにＷ杯出場を果たしたコンゴ代表が、初戦の前から「Ｗ杯優勝」と話題になっている。

１１日に米テキサス州ヒューストンの空港に降り立ったコンゴ代表は、右肩から胸元にかけて大胆にヒョウ柄があしらわれた黒のスーツを身にまとっていた。手にはおそろいのヒョウ柄のクッションバッグ。チームの愛称「レオパーズ（ヒョウ）」を取り入れた個性的なファッションで強烈なインパクトを残した。

ＳＮＳでは国内外問わず大反響で「めちゃかっこいい」「大優勝だよ！！！！」「パリコレの集団」「空港Ｗ杯優勝」「コンゴ代表と大阪のおばちゃんしか着こなせない」「オシャレがすぎる」「このバッグ欲しすぎてたまらん」などの声が上がった。

コンゴは大陸間プレーオフでジャマイカを１―０で下して５２年ぶりのＷ杯出場をつかんだ。しかし現地入り前には自国でのエボラ出血熱の流行を受け、首都キンシャサで予定されていた壮行イベントが中止となり、米政府から入国前に２１日間の隔離措置を強いられた。初戦は１７日、ポルトガルと対戦しＷ杯初勝利を目指す。