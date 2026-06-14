◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ●王者アントニオ・バルガス（６回ＫＯ）ジェシー“バム”ロドリゲス〇（１３日＝日本時間１４日、米アリゾナ州グレンデール、デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が、ＷＢＡ世界バンタム級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を６回ＫＯで下して新王者となり、世界３階級制覇を達成した。

ロドリゲスは、来年１月にも世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と対戦する計画が浮上している。今回の勝利で、両者の対戦の機運が一気に高まることになりそうだ。

戦績はロドリゲスが２４戦全勝（１７ＫＯ）、バルガスが１９勝（１１ＫＯ）２敗１分け１無効試合。

サウスポーのロドリゲスは、立ち上がりから距離を詰め、ステップワークを駆使してポジションを変えながら上下に打ち分けた。フィジカルで押される場面もあったが、５回、バルガスの左ジャブにカウンターの左を合わせて最初のダウンを奪った。６回、右ジャブ、左ボディー、右フックから左ストレートを顔面に突き刺す超速コンビネーションでダウンを奪い、試合を終わらせた。

リング上で「２６歳で３階級制覇を達成できてうれしい」と話したロドリゲスは、井上戦について問われ「いつでも戦う準備はできている。オファーがあれば、誰が相手でもイエスと答えるよ」と自信をのぞかせた。また、ロドリゲスをプロモートする英興行大手「マッチルーム」のエディー・ハーン会長も、井上―ロドリゲス戦について「ＰＦＰトップ同士の戦いだ。必ず実現するだろう。あとはいつやるか、という問題だけだ。１１８ポンド（バンタム級）や１２２ポンド（スーパーバンタム級）でロドリゲスを倒せる者は誰もいない。井上ですらもだ。究極の戦いになる」と話した。

ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で、井上が１位、ロドリゲスが４位にランクされている。

リング誌は、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」の責任者を務める同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が、来年１月の井上―ロドリゲス戦実現を計画していると報じている。

ロドリゲスはフライ級でＩＢＦ、ＷＢＯ王座を統一。スーパーフライ級でもＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ王座を統一。バルガス戦を前に、スーパーフライ級３団体の王座をすべて返上した。

ＷＢＡバンタム級王座は、５月３１日に正規王者だった堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が鼻の骨折の回復の遅れのために休養王者となり、休養王者だったバルガスが正規王者に復帰していた。最新のＷＢＡバンタム級世界ランキングは、１位が増田陸（２８）＝帝拳＝、２位が比嘉大吾（２９）＝志成＝、３位がノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝となっている。