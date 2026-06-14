「カーリング・日本選手権」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子決勝が行われた。前回大会と同カードとなり、３月の世界選手権代表のＳＣ軽井沢クが、ロコ・ソラーレを６−５の逆転で下し、２連覇を果たした。

６−５とリードして迎えた最終１０エンド。最終投を残して、ハウス（円）中心には相手の石が２つ並ぶ展開。ミスショットなら延長エンド突入の可能性もある中。フォース柳沢李空が冷静に全ての石をはじき出してリードを守った。２連覇をつかむと、チームは氷上で歓喜の輪を作って涙。雄たけびを上げて体をふるわせ、全身で喜びを表現した。

第２エンドに２点の先制を許したが、その後は一進一退。セカンド山本遵が相手の石をはじき出す絶妙なテークショットを要所で決め切るなど、第５エンドに２点を獲得した。続く６エンドに１点スチールに成功し、逆転。柳沢は「僕のカーリング人生で一番決まらなかった。アイスの対応に苦しんだ。プレーオフまでこられたのは３人のおかげ」とほほえみ、スキップ山口剛史は「うれしい優勝。五輪を狙って、世界に近づこうと一生懸命やってきた。チームワークの強さでここまでこられたんじゃないかな」と実感を込めた。

連覇をしたことで、２０３０年フランス・アルプス五輪の日本代表決定戦で争うライバルの１枠を１つ減らした。２６年ミラノ・コルティナ五輪は世界最終予選で敗れて出場を逃しただけに、４年後にかける思いは強い。山口は「次の五輪は行くだけじゃなくて、結果を出したい場所。熱いエネルギーがあれば、上に進める。日本男子ではまだ飛び抜けていないので、圧倒的な強さを４年間示したい」と意気込んだ。