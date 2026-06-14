「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

毎年恒例のひとり伊勢旅行、今年も行ってきました！

宿でのお楽しみといえば、お食事や温泉。そして夜はコンビニで地元のお菓子を買い込んで、心ゆくまでいただくこともその一つです。

写真のプリンソフトは、プリンの上にミルクソフトクリームがたっぷりのっていて、コーンがふた代わり。買う時は「大きくて食べ切れるかな？」と思ったのですが、濃厚なのに軽やか、甘さもちょうどよくて心配は無用でした。溶けかけもまた美味しくて、お部屋の温泉に浸かりながらゆっくりいただきましたよ♪その他にも、松阪牛ビーフチップスやラムネ、麹抹茶ぷりんなども満喫しました！

この夏も、函館、小倉、新潟、日高など旅したい場所がたくさん。お察しの通り、全て競馬関連ですが（笑）。次はどこへ旅しようかな！

皆さん、夏を楽しみましょうねー♡

さて、その前に上半期Ｇ１の締めくくりとなる宝塚記念。大阪杯、天皇賞・春に続き本命はクロワデュノールです！

今回はお父さんのキタサンブラックが春古馬３冠を狙って、９着に敗れてしまったレース。ハードなローテなのは間違いありません。それでも大阪杯は大外枠、天皇賞は距離の不安もなんのその、きっちりと勝ってくれました。「絶対に強い！」と信じて期待します。なにより一番応援したい馬を買うのが宝塚記念ですからね。

もう一頭、気になっているのがシェイクユアハートです。表彰式でプレゼンターを務めさせていただいた前走の金鯱賞。外からいつの間にか飛んできた末脚が忘れられません。

５戦連続で２着に敗れるなど、３勝クラス卒業に１５戦を要した“苦労人”。馬体重が増えてきているように本格化を感じますし、阪神内回りでも勝利があります。台風の影響か、珍しく栗東ＣＷで追い切った１週前の動きもよく見えました。

馬券はまずクロワデュノールの単勝と、シェイクユアハートの複勝。そしていつもの３連複は１列目にクロワデュノールを置くフォーメーションで買います。

２列目にはシェイクユアハートに、有馬記念で本命だったミュージアムマイル、そしてメイショウタバルとダノンデサイル。３列目には内からミクニインスパイア、マイネルエンペラー、マイユニバース、レガレイラを加えます。

上半期Ｇ１は本命馬が１１戦中８戦で馬券に絡んでくれました。最後も的中で締めたいです！頑張れクロワデュノール！！