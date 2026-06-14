”股関節を強打し、内臓破裂を疑われるような大出血”も… 23歳・河内桜雪が明かす、ガールズケイリンの闘いの裏側

2022年4月にデビューしたガールズケイリン選手・河内桜雪さん（23）は『ジャンクSPORTS』『ぽかぽか』など、メディア出演も多く、いまやガールズケイリンの広告塔ともいえる存在だ。2025年9月には弥彦F2ガールズというレースで念願の初優勝をつかんだ。

【写真】太ももにくっきりと日焼けあとが 河内選手の高校時代

だが華やかな表舞台の裏には、過酷な養成所生活や壮絶なケガとの闘いがある。河内さんの素顔と強さに迫った。

競技のきっかけは「中村アン」がいる舞台

──競技を始めたきっかけは？

河内桜雪さん（以下同） 小学6年生のとき、地元・前橋競輪場ではじめてガールズケイリンを見たんです。歓声がすごくて、人もびっしり。タレントの中村アンさんが来ていて、「なんだこの華やかな世界は！」と圧倒されたのを覚えています。

もともとスポーツが好きで、新体操で進学しようと願書まで書いてたんですけど、提出2日前に「やっぱり競輪選手を目指そう」と決めました。

──実際に競技を始めたのはいつ頃？

小6からですね。父がもともと競輪選手を目指していたので、練習ができる環境は整っていました。中学でも自転車競技の大会には出ていましたが、本格的に取り組み始めたのは、前橋工業高校の自転車競技部に入ってからです。部員は男子ばかりで、女子は私ひとりでした。

──前橋工業高校は多くの競輪選手を輩出している強豪校ですよね。女子ひとりで抵抗はなかったですか？

最初は「3年間のうちに女子が入ってくるだろう」と思っていたんですが、結局卒業までずっとひとりでしたね（笑）。練習は本当にきつかったです。平日は朝4時30分に起きて、6時に集合して60km走り、そのあと授業を受けてから、また走る。平日は100km走るのが当たり前で、土日は200km走っていたので、よく耐えられたと今でも思います。

男子と練習メニューは同じなのに、体力差がある分どうしても置いていかれることが多くて。先生が車で拾ってくれて追いついて、また離れて……の繰り返しでした。でも周りは女子としてではなく、仲間として接してくれていたので、それがすごく支えになりましたね。

内臓破裂かと思った、壮絶な落車

──在学中は全国高校選抜4位の結果を出し、その後プロの競輪選手になるため「日本競輪選手養成所」に進みました。養成所での生活はいかがでしたか？

約300日間の全寮制で、それはもう過酷でした。朝6時半に起床すると、外で点呼があって、「1、2、3、4！」と号令がかかります。夜は22時消灯で、21時にはテレビも消されます。

携帯電話は日曜日の2時間だけ触れるのですが、その時間にみんなが一斉に食堂で触るという感じでした。3人部屋でプライベートもほぼなし。ちょうどコロナ禍だったので外出も禁止でした。

──自由がまったくない生活ですね。休みの日はどう過ごされていたんですか？

休みの日は体力に余裕があれば卓球をしたり、DVDは送ってもらえれば観られたので、それを観たりしていました。あとはひたすら寝ているか、という感じですね。

──選手になってから大変だったことは？

生活リズムが崩れることですね。1シリーズは基本3日間開催なんですけど、ミッドナイト開催のときはリズムが完全に夜型になります。最終レースが23時スタートで、終わってから片づけをして、入浴してごはんを食べたら、だいたい深夜2～3時。そこから昼の12時くらいに起きる生活が続く感じです。

逆にモーニング開催のときは、夜8時に寝て朝5時起き。まるで真逆の生活になるので、身体がなかなか追いつかないんです。ミッドナイトのあと生活リズムを戻すのが大変で、翌日の夕方まで限界まで起きて、そこで早めに寝てリセットしています。

養成所のときは生活がきっちり決まっていたのに、今は朝のレースがあったり、夜11時に走ったり。生活リズムを整えるのが大変で、いまだに慣れないですね。

──ガールズケイリンといえば、時速約60kmで走る危険を伴う競技のため、ケガも大変ですよね。これまでで一番大きなケガは？

あるレースで落車して、サドルが股関節にぶつかって、その衝撃で下腹部が裂けてしまったんです。大量出血で、最初はどこが切れているのかもわからない状態で、「内臓が損傷しているかもしれない」と言われました。看護師さんから母には「覚悟したほうがいいかも…」と伝えられたようです。

幸い、緊急搬送されてすぐに内臓の損傷が無いこともわかり、縫合してもらい、助かりました。たぶん新体操をしていて体が柔らかかったから、大事に至らなかったんだと思います。

──試合にはいつ復帰できましたか？

3～4日後にはもう走ってました。休むほうがかえってツライんですよ。1週間も休むと筋肉が落ちるし、感覚も鈍る。現役でいる限り、長期の休みは取れないです。ガールズケイリンは入れ替わりが激しくて、出走機会や成績維持が重要なので、安易に休めないという事情もありまして。

──それだけの大ケガを経験しても、レースに対する怖さはありませんか？

ないですね。怖がっていたらレースにならないですから。私は「怖くない」って思うようにしてます。

──そうした日々の積み重ねが、2025年9月・弥彦F2ガールズでの初優勝につながったわけですね。

65回目の決勝で、デビュー4年目にしてやっと優勝できました。ここまで優勝できなくて苦しい思いもしてきましたが、本当に2025年はいい年で終われましたね。

広がる挑戦の舞台

──競輪選手という枠をこえて、バラエティ番組などにも幅広く出演されています。そうした活動にどんな意義や思いがありますか？

競輪を知ってもらうきっかけになればいいなと思っています。テレビに出るときは緊張しますが、放送後に競輪のことを知らなかった人が「競輪にはまりました！」と声をかけられてすごく意義を感じました。

──活動の幅が広がるなか、今年はデジタル写真集も。

普段はあまりしないようなメイクや髪型にも挑戦していて、新しい自分をたくさん見せられたと思います。SNSの更新があまり得意ではなくて写真をなかなか載せられていなかったので、この1冊で一気に見てもらえたらうれしいです。

──河内選手は鍛えられた脚の筋肉も話題ですよね。そうした、アスリートだからこそ表現できる写真も見どころですか？

そうですね。いつも何本も試着して、やっとはける1本を見つける感じで。撮影ではいたズボンも、かなり引っ張ってやっとピッタリになりました（笑）。

──どんな方に手に取ってほしいですか？

競輪だけじゃなく、いろんな表情が詰まった1冊なので、競輪ファンじゃない人にも見ていただけたらと思います。この写真集をきっかけに、実際の競輪も見てくれる人が増えたらいいなと思っています。

取材・文／福永太郎