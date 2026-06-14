◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス（日本時間14日、レート・フィールド）

ドジャースの大谷翔平選手がホワイトソックス戦に1番DHで出場。先頭打者ホームランや3四球で4出塁の活躍をみせました。左膝の炎症から復帰戦となり、現在のコンディションについてコメントしました。

12日の試合では、「左膝の炎症」により途中交代。前日は欠場しました。2試合ぶりの出場となった大谷選手は、初回から先頭打者ホームランを放ち、先発の山本由伸投手を援護。3四球で4度の出塁となり、チームの勝利に貢献しました。

大谷選手は膝の状態について、「状態は悪くはないです。昨日1日休んで、朝も感じは良かったので、今日出ることにしましたし、結果としてもよかったので、またあすから継続して不安なくいけるんじゃないかなと思います」と説明しました。

さらに痛めた原因についても言及。「突発的に1回でやったわけではないので、このプレーという特定できないんですが、おそらく前回登板の投げ方的にそこまでよくなかったのでっていう感じじゃないかなと思ってます」と答えました。

現地時間17日に予定している次回先発に関しては、「100ではなかったですけど、あと3日、4日あるので十分に回復しながら調整できるんじゃないかなと思ってます」と前向きな姿勢を示しました。