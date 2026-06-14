吉瀬美智子、自宅のキッチン＆バスルームを公開「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレだなぁ」 愛用インテリアも明かす
俳優の吉瀬美智子（51）が、13日[尚矢1.1]までに自身のインスタグラムを更新。自宅ショットを公開し、「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレ」などと反響を呼んでいる。
【写真】「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレだなぁ」吉瀬美智子の自宅キッチン＆バスルーム
11日の投稿で吉瀬は、「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」と報告。
新調したインテリアアイテムを紹介するとともに「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜」と自身のこだわりを明かした。続けて「私も頑張ってるけどね‥笑」と、シックで洗練されたバスルームの写真を公開した。
翌12日の投稿では「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ 狭いお家ですが、お気に入りに囲まれて満足しております」とつづり、カウンターテーブルが配されたキッチンもお披露目。
「一枚板のカウンターはアトリエMOKUBA 椅子やソファはBoConcept 家電はMieleとBosch」と紹介し、「どこかの誰かのお家づくりの参考になれば」と思いを記した。
これらの投稿に対し、コメント欄には「わぁー！まるでホテルみたい」「どっかのカフェかと思いました」「オシャレだなぁ」「モダンで素敵」「ステキなバスルーム」「インテリアみれるのがうれしいです（家電もステキそうです）」「ここに立たれてるなんて 絵になりすぎます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレだなぁ」吉瀬美智子の自宅キッチン＆バスルーム
11日の投稿で吉瀬は、「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」と報告。
新調したインテリアアイテムを紹介するとともに「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜」と自身のこだわりを明かした。続けて「私も頑張ってるけどね‥笑」と、シックで洗練されたバスルームの写真を公開した。
「一枚板のカウンターはアトリエMOKUBA 椅子やソファはBoConcept 家電はMieleとBosch」と紹介し、「どこかの誰かのお家づくりの参考になれば」と思いを記した。
これらの投稿に対し、コメント欄には「わぁー！まるでホテルみたい」「どっかのカフェかと思いました」「オシャレだなぁ」「モダンで素敵」「ステキなバスルーム」「インテリアみれるのがうれしいです（家電もステキそうです）」「ここに立たれてるなんて 絵になりすぎます」などと、さまざまな反響が寄せられている。