FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表・森保一監督が日本時間14日、グループステージ初戦のオランダ戦前日会見に出席。キャプテン・遠藤航選手の離脱を自ら本人に伝えたと明かし、「申し訳ない思いでいっぱい」と話しました。

会見で遠藤選手とのやり取りを明かした森保監督。「『ひどいことを選手に伝えているな』と思っていた。航自身の心境や心中は分からないが、態度としては非常に冷静に話を聞いてくれて、その後のやり取りもお互い話を冷静にすることが出来た」と、つらい決断をキャプテンが受け止めてくれたと話します。

そして「航が傷つくことはもちろんですが、航が大切にしている家族であったり航を応援している方々だったり、本人だけじゃなく本当に多くの方々を傷つけるようなことをしてしまったということは、私自身、本当に申し訳ない思いでいっぱいです。皆さんに謝りたいと思っています」と謝罪を行いました。

「私自身は選手に対しての敬意やリスペクトを欠くことは絶対にないということで、これまでも選手に対して接してきました」とコメント。その上で「ただし今回のこの決断に関しては、チームのために、そして日本のためにということで、本人に対しての敬意は忘れることなく決めさせていただきました」と、目標に掲げるW杯優勝のために今回の決断に至ったと説明しました。

遠藤選手は2月に左足じん帯を損傷後、人工じん帯で補強しての復帰で代表メンバー入り。しかし先月31日アイスランド戦では前半終了時に交代。その後は全体練習には参加せず別メニュー調整を続け、11日に初めて全体練習に合流していました。その後、12日に代表からの離脱が発表されていました。