ゆりにゃ、“16歳JK”時代の写真公開 制服姿に「あどけなくて可愛すぎる」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去の写真を公開した。
【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「今と雰囲気が違う」16歳女子高生時代の制服自撮り
ゆりにゃは「この頃のゆりにゃを知っている子はどのくらいいるの？」とファンに問いかけるとともに、過去の写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪にストレートのミディアムスタイルで、セーラー服に身を包み、くりっとした瞳でカメラを見つめる姿が収められている。また、続く投稿では、ガーリーな襟がついたトップス姿や上目遣いのショットなども披露し、「16歳JKの…」と16歳の高校生時代の写真であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「制服姿が眩しい」「あどけなくて可愛すぎる」「今と雰囲気が違う」「昔からビジュ最強」「透明感すごい」「目の保養」「天使すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「今と雰囲気が違う」16歳女子高生時代の制服自撮り
◆ゆりにゃ、16歳JK時代の写真披露
ゆりにゃは「この頃のゆりにゃを知っている子はどのくらいいるの？」とファンに問いかけるとともに、過去の写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪にストレートのミディアムスタイルで、セーラー服に身を包み、くりっとした瞳でカメラを見つめる姿が収められている。また、続く投稿では、ガーリーな襟がついたトップス姿や上目遣いのショットなども披露し、「16歳JKの…」と16歳の高校生時代の写真であることを明かした。
◆ゆりにゃの投稿に「昔からビジュ最強」の声
この投稿に、ファンからは「制服姿が眩しい」「あどけなくて可愛すぎる」「今と雰囲気が違う」「昔からビジュ最強」「透明感すごい」「目の保養」「天使すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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