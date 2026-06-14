◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）＝６月１４日、枠順確定

３歳ダート女王決定戦に出走する１４頭の枠順が確定した。

ＪＲＡ勢では、昨年の全日本２歳優駿で２着のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠８番に決定した。田口貫太騎手は２０２４年にアンデスビエントで自身の重賞初勝利を飾っており、２年ぶりＶを目指す。

昨年のＪＢＣ２歳優駿で２着のフルールドール（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父エピファネイア）は８枠１４番。ダートでは４戦２勝、２着２回と全て連対のペンダント（牝３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル）は３枠４番。左回りでは２戦２勝のジュワネング（牝３歳、美浦・栗田徹厩舎、父ガンランナー）は８枠１３番に決まった。

なお、同レースは地方競馬ＧＲＡＮＤＡＭＥ‐ＪＡＰＡＮ３歳シーズンの最終戦。地方勢では６連勝で浦和の桜花賞を制したアンジュルナ（牝３歳、浦和・小久保智厩舎、父ティズザロー）は６枠１０番になった。

佐賀から参戦の重賞７勝馬、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は７枠１１番。前走の九州優駿栄城賞では頭差２着に敗れたが、初めてのダートグレード競走参戦で新たなタイトル獲得を目指す。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、騎手の順）

（１）ブレイズエッジ 船橋 御神本訓史

（２）ナーサリーテイル 船橋 矢野 貴之

（３）グッドディーズ 船橋 本田 正重

（４）ペンダント 栗東 岩田 望来

（５）カトレアノクターン 名古屋 望月 洵輝

（６）ミスティライズ 川崎 町田 直希

（７）アップタウン 船橋 木間筭龍馬

（８）タマモフリージア 栗東 田口 貫太

（９）ティーズセラフ 浦和 笹川 翼

（１０）アンジュルナ 浦和 野畑 凌

（１１）サキドリトッケン 佐賀 吉原 寛人

（１２）リノカ 大井 安藤 洋一

（１３）ジュワネング 美浦 岩田 康誠

（１４）フルールドール 栗東 坂井 瑠星

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。全て牝３歳、５５キロ。