本田圭佑のインスタグラム（＠ｋｅｉｓｕｋｅｈｏｎｄａ）より

写真拡大

　サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦のために現地入りしたことを報告し、話題になっている。

　日本時間１４日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｉ’ｍ　ｉｎ　Ｄａｌｌａｓ　ｎｏｗ」（私は今ダラスにいます）と日本戦が行われる米テキサス州ダラスにいることを報告。

　続けて「Ａｒｅ　ｙｏｕ　ｅｘｃｉｔｅｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｕｐ？」（ワールドカップ、楽しみですか？）とつづり、現地での姿をアップした。

　この投稿には世界中のファンから「Ｉ’ｍ　ｓｏ　ｅｘｃｉｔｅｄ！」「本田さんかっけー！！」「めちゃめちゃ楽しみにしてます　本田さんの解説も」「今回も最高に熱いサッカー実況してくれるんですか？？！！」などのコメントが寄せられている。

　また、本田は１３日に４０歳の誕生日を迎えており「本田さんお誕生日おめでとう　こんなに素敵な４０歳って　奇跡すぎるスーパーマン」「誕生日おめでとうございます　楽しみにしています」などのお祝いコメントも寄せられた。