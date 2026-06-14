サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦のために現地入りしたことを報告し、話題になっている。

日本時間１４日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｉ’ｍ ｉｎ Ｄａｌｌａｓ ｎｏｗ」（私は今ダラスにいます）と日本戦が行われる米テキサス州ダラスにいることを報告。

続けて「Ａｒｅ ｙｏｕ ｅｘｃｉｔｅｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ？」（ワールドカップ、楽しみですか？）とつづり、現地での姿をアップした。

この投稿には世界中のファンから「Ｉ’ｍ ｓｏ ｅｘｃｉｔｅｄ！」「本田さんかっけー！！」「めちゃめちゃ楽しみにしてます 本田さんの解説も」「今回も最高に熱いサッカー実況してくれるんですか？？！！」などのコメントが寄せられている。

また、本田は１３日に４０歳の誕生日を迎えており「本田さんお誕生日おめでとう こんなに素敵な４０歳って 奇跡すぎるスーパーマン」「誕生日おめでとうございます 楽しみにしています」などのお祝いコメントも寄せられた。