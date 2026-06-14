「ジャイアンツ−カブス」（１３日、サンフランシスコ）

カブスの鈴木誠也外野手がアクシデントに見舞われ、緊急交代した。

四回の守備で浅い打球を追い、ギリギリで捕球できず、急ブレーキをかけて戻ろうとした際に右膝付近を痛めた模様。しばらくその場を歩いたが、両膝に手を突いて動けなくなった。右膝裏辺りを押さえ、トレーナーとともに歩いてベンチへ下がった。ＥＳＰＮは「右膝の違和感」と報じた。

鈴木は「４番・右翼」で先発出場。初回１死三塁は四球を選んだ。

初回２死はレーザービームで魅せた。エルドリッジの右翼線への打球がフェンスに当たると、鈴木はクッションボールを素早く処理。二塁へ矢のようなワンバウンド送球を投げた。打者走者がタッチアウトとなるとスタンドが騒然。鈴木は思わず笑みをこぼした。

三回無死一塁では右翼線へ上がった飛球に猛然とダッシュし、スライディングキャッチ。再三の美技に再び球場が大きく沸いた。

打撃では１−０の三回に適時打を放ち、１０試合連続安打＆３試合連続打点を記録。状態を上げていただけに、カブスにとっては痛恨のアクシデントとなった。

鈴木は３月のＷＢＣ準々決勝で右ひざを痛めて開幕から負傷者リスト入り。４月１０日にメジャー復帰していた。この試合まで打率・２５２、１０本塁打、２７打点。１１日・ロッキーズ戦で５年連続の２桁本塁打を記録していた。