6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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羊文学から塩塚モエカ、河西ゆりかの2人が報道陣の囲み取材に登場した。羊文学は「最優秀国内オルタナティブアーティスト賞」、「声」で「最優秀国内オルタナティブ楽曲賞」を獲得している。

羊文学は初開催となった昨年に続き2年連続の受賞となる。「本当に驚きと感謝でいっぱいです。ありがとうございます」と喜びを言葉にする河西。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトにしている『MUSIC AWARDS JAPAN』について、塩塚は「これからこの賞自体が海外に向けて開かれていく、日本を代表する賞になっていくんだという意気込みをすごくみなさんから感じられるので、私たちも海外にライブで行くことが多いんですけど、そういう時に知ってもらえたりとかしたらいいな、という風に思います」と世界に挑むバンドとしての賞の受け止めを明かした。

（文＝渡辺彰浩）