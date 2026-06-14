決勝点挙げたマッギン、スコットランド代表史上W杯での最年長弾に
スコットランド代表MFジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）が、ワールドカップでの同代表の新たな記録を樹立した。
FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、スコットランド代表はハイチ代表と対戦。29分にこぼれ球に反応したマッギンが左足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながら、ネットを揺らし、この先制点が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。
1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目の出場となったスコットランド代表にとっては28年ぶりのW杯で白星スタートを飾ることに成功した。
そうしたなか、データサイト『OPTA』によると、決勝点を決めたマッギンは31歳238日だったことから、1982年のニュージーランド代表戦でケニー・ダルグリッシュ氏が31歳103日で決めたゴールを上回り、スコットランド代表選手としてW杯でゴールを決めた最年長選手になったことが伝えられている。
好スタートを切ったスコットランド代表は今後、19日にモロッコ代表と、24日にはブラジル代表との対戦を予定している。
FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、スコットランド代表はハイチ代表と対戦。29分にこぼれ球に反応したマッギンが左足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながら、ネットを揺らし、この先制点が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。
そうしたなか、データサイト『OPTA』によると、決勝点を決めたマッギンは31歳238日だったことから、1982年のニュージーランド代表戦でケニー・ダルグリッシュ氏が31歳103日で決めたゴールを上回り、スコットランド代表選手としてW杯でゴールを決めた最年長選手になったことが伝えられている。
好スタートを切ったスコットランド代表は今後、19日にモロッコ代表と、24日にはブラジル代表との対戦を予定している。
【動画】マッギンの決勝点でスコットランド代表が白星発進！
28年の沈黙を破る一撃！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
味方のシュートのこぼれに反応した
マッギンがゴールへ流し込み
🏴スコットランドが先制！
🏆 #FIFAワールドカップ グループC
🆚ハイチ×スコットランド
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