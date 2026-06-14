決勝点挙げたマッギン、スコットランド代表史上W杯での最年長弾に

28年の沈黙を破る一撃！



味方のシュートのこぼれに反応した

マッギンがゴールへ流し込み

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿スコットランドが先制！



🏆 #FIFAワールドカップ グループC

🆚ハイチ×スコットランド

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