「本当に辛い」初戦黒星をハイチの25歳FWが悔しがる。 落胆の理由は「我々の方がより優れていたとさえ言えるからだ」【Ｗ杯】

「本当に辛い」初戦黒星をハイチの25歳FWが悔しがる。 落胆の理由は「我々の方がより優れていたとさえ言えるからだ」【Ｗ杯】