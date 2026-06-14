悔しい敗戦にも、イシドールは前を向く。「第２戦でより良く、戦うしかない」。（C）Getty Images

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　勝点は掴めなかった。

　ハイチ代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、スコットランド代表と対戦。０−１で敗れた。

　試合後のフラッシュインタビューで、ウィルソン・イシドールは「本当に残念だ」と悔しがる。

「とてもがっかりしている。なぜなら我々は互角の戦いを見せたし、ともすれば我々の方がより優れていたとさえ言えるからだ」

　最小スコアでの敗戦。得点のチャンスがなかったわけではない。ペースを握る時間帯もあった。勝敗を分けたのは、細かい部分だったかもしれない。25歳FWは「本当に辛い」と口にする。
 
　手応えがなかったわけではない。「ブラジルとの第２戦に活かしていくつもりだ」と、イシドールは前を向く。

「選手たちをとても誇りに思う。我々がピッチ上で成し遂げたことは素晴らしかった。この国を最高の形で代表した。第２戦でより良く、戦うしかない。それができるはずだ」

　次戦はブラジルと相まみえる。優勝候補の“サッカー王国”を相手に、全力を尽くすつもりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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