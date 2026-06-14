◇NBAファイナル第5戦 ニックス94ー90スパーズ（2026年6月13日 フロスト・バンク・センター）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第5戦が13日（日本時間14日）に行われた。東王者のニックスが最終Qに16点差をひっくり返す逆転勝利。53年ぶりのNBA王者に輝いた。試合後には選手たちの涙が止まらなかった。ファイナルMVPには、この試合で両チーム最多45得点をマークしたジェイレン・ブランソンが輝いた。

「言葉がないね…」

MVPに輝いたエースは歓喜の涙が止まらなかった。53年ぶりのNBA王者へ王手をかけて、敵地で迎えた第5戦。第1Qは相手の好守備を崩せず、わずか13点に終わった。このシリーズのクオーター最少得点となった。第2Q開始13―23から猛追。一桁点差となる5点ビハインドで前半を折り返した。

後半に入ってリードを許しながら、何とか食らいついた。最終Qになると再び猛追。残り4分48秒にブランソンのレイアップシュートで同点に追いついた。そして残り3分40秒にブランソンがフリースローを3本決めて、第1Q以来のリードを奪った。接戦の展開ながらもリードを守り切って53年ぶりのNBA王者に輝いた。試合終了のブザーが鳴ると、選手たちの目から涙が溢れた。

エースのブランソンは最多45得点でチームをけん引。試合後には「とんでもない…言葉がないね。自分の自信は取り組みからきてる。夏の間に磨いてきたことがここに集約されている」と涙が止まらなかった。

そして父であるリック・ブランソンACも、99年のファイナルに出場。しかし今年と同じくスパーズを相手の前に敗れた。父のリベンジを果たす王座奪還となった。

リックACは「こんなことは想像もできなかったけど、チームの一員として興奮しているよ」と優勝を喜んだ。

ブランソンはNBAカップMVP、カンファレンスファイナルMVP、ファイナルMVPと史上初の3冠も達成した。「夢に見た景色です」と声をつまらせた。