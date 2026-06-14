【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】ブラジルを切り裂いた“神スルーパス”→ループショット炸裂の瞬間

1本の鋭いスルーパスがブラジル代表の守備網を切り裂いた。モロッコ代表の先制点を演出したMFブラヒム・ディアスのアシストが大きな話題を集めている。

日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節で、モロッコ代表はブラジル代表と対戦した。

優勝候補同士の一戦で、序盤から主導権を握ったのはモロッコだった。流動的なポジションチェンジと素早いカウンタープレスを武器に、ブラジル相手にも臆することなくゲームを支配する。

すると、スコアレスで迎えた21分に待望の先制点が生まれた。

自陣左サイドでMFビラル・エル・カンヌスとDFヌサイル・マズラウィがMFルーカス・パケタを挟み込んでボールを奪取。そのままハーフウェーライン手前でフリーになっていたディアスへ素早くボールをつないだ。



背番号10は前を向くと、ブラジル代表の2センターバックの間にポジションを取ったMFイスマエル・サイバリの動き出しを見逃さない。時間をかけることなく左足から放たれたスルーパスは、スピード、コースともに完璧だった。

両足を自在に操るディアスのパスに、世界屈指のDFガブリエウ・マガリャンイスも対応できず。最後は抜け出したサイバリがGKアリソンの位置を冷静に見極め、ループシュートを流し込んだ。



DAZNで解説を務めた元日本代表の細貝萌氏も、「凄い縦パスでしたね」とディアスのラストパスを絶賛した。SNSでも、このゴールを演出したパーフェクトパスが大きな話題に。「パスえぐい」「これはヤバい」「いかつい縦パス」「素晴らしい！」「パスが一級品」「ブラヒムのパスもえぐかった」など、称賛の声が相次いだ。

その後、32分にブラジル代表が同点に追いつき、試合は1−1で終了。グループリーグ初戦から優勝候補同士にふさわしいハイレベルな攻防が繰り広げられた。

（FIFAワールドカップ2026）