「あの夫婦、離婚するんじゃない？」他人の不幸を喜ぶママ友に「でもさ」直後、空気が一変したワケ

よその夫婦についての噂が大好きなママ友。しかし、あるママの一言で何も言えなくなってしまいました。筆者の知人が体験したエピソードを紹介します。

おしゃべり好きなママたち

私は30代の専業主婦です。

子どもは私立幼稚園に通っており、園のママたちは専業主婦が多い印象。



だからなのか、子どもを送り届けたあとママたち同士での井戸端会議や、近くの喫茶店に移動しての“おしゃべり”が盛んでした。

その話の内容は、噂がほとんど。

噂話が好きではなかった私は、あまりその輪のなかに入らないようにしていましたが、お付き合い上どうしてもつかまってしまう瞬間もあったのです。

「夫婦関係」の噂が大好きなママ

そんな噂好きのママたちの中でも、特にスキャンダルな話が好きなA子というママがいました。

A子の話は「〇〇君のとこ、パパが不倫しているらしいよ」「あの夫婦、もう冷え切っているらしい」など、“よその夫婦関係”についての噂がほとんど。

どこで情報を仕入れてくるのかは分かりませんが、とにかく夫婦関係についての噂が、A子の十八番だったのです。