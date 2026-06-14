ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が１４日、都内で２ｎｄ写真集「ＴＨＥ ＳＥＬＦ」刊行記念イベントを開催した。

個人２冊目となる写真集を手にした中島は「やりたいと思っていたことが全部かなった」と充実の表情見せた。「何でもやっていいよ」と言われたことから長年憧れていたイングランドでの撮影を敢行。イングランドについて「どこもオシャレだった。日本の方は恥ずかしがり屋の人が多いですけど、僕が（自前の）カメラを向けると、海外の方はウインクしてくれたり寛大な方が多かった。どこでも絵になる。撮られることをずっと（写真）撮っていました」と振り返った。

爽やかな顔立ちで、女性ファンも多い中島。撮影中には多くの人から声をかけられたといい、「めっちゃモテて、道ばたでもナンパされました。すれ違った人に『ＴｉｋＴｏｋやっていないの？』って言われました（笑）。連絡先は交換してないけど、（イングランドに行くことが）癖になりそうです」とやや浮ついた表情を見せていた。

グループは３月から幻冬舎とタッグを組んだ大型企画「ＧＬ―９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＢＯＯＫＳ〜」を実施中。同作は同プロジェクトの４作目となる。