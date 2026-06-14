2026年初頭、MIXIが興味深い数字を公表した。 同社が運営する「モンストWebショップ」の利用率が、すでに課金全体の5割弱まで上昇したというのだ。前年同期は2割強だったことを考えると、その伸びは驚異的である。

「わざわざアプリを閉じて、ブラウザを開いて課金する」――そんな不便さを乗り越えてでも、ユーザーの半分がこのルートを選ぶのには理由がある。一見すると単なる支払い方法の変更に見えるかもしれないが、これは日本のコンテンツ産業にとって歴史的な転換点だと私は考えている。 スマートフォン時代に形成された「プラットフォーム地主とデジタル小作人」といういびつな関係が、ついに実態として変わり始めたことを示しているからだ。

関連記事：暗号資産を使って決済できるクリプトカードが日本で普及しない理由 制度が実態に追いついていない現実

黄金期をもたらした「地主」たち

2010年代、スマートフォンの爆発的な普及は、日本のモバイルゲーム産業に黄金期をもたらした。 その象徴の一つが、2013年に提供開始された「モンスターストライク（モンスト）」である。モンストは国内ゲーム市場を代表する巨大IPへ成長し、スマホ時代の成功モデルとなった。配信開始から10年以上たった今でもテレビCMを展開し、全世界へ配信を続ける同作は、スマホゲーム最大のヒットタイトルと言っていいだろう。

しかし、その大成功の裏側で、日本企業はAppleの「App Store」やGoogleの「Google Play」という巨大な海外プラットフォームへの依存を深めていった。 ユーザーが課金するたびに、売り上げの約3割とも言われる手数料が海外のプラットフォームへ流れる。決済手段も、流通ルールも、顧客との接点も、その多くが彼らの管理下に置かれる。世界市場へのアクセスを得る代わりに、日本企業は徐々に「流通の主権」を海外（主に米国）へと手放していったのである。

もちろん、当時の経営判断は間違っていたわけではない。むしろ極めて合理的だった。2010年代前半、日本のモバイルSNSを基盤とするソーシャルゲームプラットフォーマー（GREEやMIXI、DeNAなど）が自前で世界的な配信網を築き、多言語対応や各国の決済インフラを整備することは現実的ではなかった。AppleとGoogleは、その問題を一気に解決してくれたからだ。 アプリを一本開発すれば、北米、欧州、アジアへ同時展開できる。彼らは日本企業を世界へつなぐ「必要不可欠なインフラ」だった。しかし、その代償として「売れれば売れるほど手数料を吸い上げられ、ルールや審査基準も彼らに握られる」という構造が固定化されてしまった。

世界で始まった「App Store支配」への反発

こうした構造に真っ向から異議を唱えたのが、世界的な人気ゲーム「Fortnite（フォートナイト）」を運営する米Epic Gamesだった。2020年、同社はAppleの決済を通さず、自社決済へ誘導する仕組みを導入。これに反発したAppleはストアから同作を削除し、泥沼の訴訟問題へと発展した。

これは単なる手数料の値下げ要求ではない。「アプリストアや決済手段を独占する企業が、どこまで市場のルールを勝手に決めていいのか」という本質的な問いだった。 その後、欧州で巨大IT企業を規制する「デジタル市場法（DMA）」が制定される。Appleに「他のアプリストアも認めなさい」「自社決済以外も許しなさい」と強制したこの法律を皮切りに、世界中で競争を促すための法整備がドミノ倒しのように加速していく。

スマホ新法が変えたもの

こうした世界的な潮流の中で、日本でも2025年12月に全面施行されたのが「スマホ新法（スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律）」である。

この法律の本質は、単なる「手数料の引き下げ」だけにとどまらない。巨大IT企業がスマホの入り口から出口までを完全に牛耳っていた構造にメスを入れるため、規制対象はモバイルOS、検索エンジン、ブラウザ、アプリストアの4分野に及ぶ非常に包括的なものだ。

スマホのあらゆるレイヤー（階層）に網羅的な網をかけたことで、企業側が「プラットフォームの許可を得ることなく、顧客と直接的な接点を取り戻せるようになった」点にこそ、この法律の真の意味がある。

その象徴が前述の「モンストWebショップ」だ。MIXIはアプリストアを経由しない独自の課金ルートを整備し、Web限定商品の販売やお得なポイントプログラムを展開。支払い方法もクレジットカードだけでなく、PayPay、楽天ペイ、Amazon Payなどへ拡大した。AppleやGoogleのルールに縛られず、自社の戦略として自由に商売をデザインできるようになったのだ。 利用率が5割近くに達したことは、ユーザーがその価値を歓迎している証拠である。

また、グリーホールディングスも2025年度決算において、AppleやGoogleを通さない「アプリ外決済」の導入により、前年同期比で約5億4000万円もの手数料削減効果があったと公表している。 MIXIが「顧客との接点を取り戻した事例」なら、グリーは「利益構造の改善を証明した事例」だ。スマホ新法は単なるお題目ではなく、すでに企業の収益を直接的に押し上げている。

その先にある「決済」と「AI」の壁

もっとも、スマホ新法ですべてが解決するわけではない。デジタル経済にはさらに奥深い「支配の階層」があるからだ。 スマホ新法が風穴を開けたのは、「流通やOS」の階層だ。しかし、その根底にはVisaやMastercardといった国際的な「決済ネットワーク」の階層が存在し、近年では決済事業者の独自ルールによってコンテンツサービスの運営（特に成人向けコンテンツなど）が左右される事態も起きている。

さらに、この支配構造はこれから「AI」の分野でも再現されようとしている。かつてApp Storeがアプリ流通を支配したように、将来的には巨大なAIモデルが「どの情報がユーザーに届くか」を左右する時代が来るだろう。

日本のコンテンツ産業は、巨大プラットフォームに地代を払い続ける「デジタル小作人」のままでいるのか。それとも、自ら顧客との接点を握り、複数のルートを使い分けながら対等に交渉できる存在へ進化するのか。そして我々消費者は、どのサービスをどう選ぶのか。 その答えが問われる時代が、すでに始まっている。

文/佐藤崇 内外タイムス