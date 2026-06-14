6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）を受賞したFRUITS ZIPPERから月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人が報道陣の囲み取材に登場した。

昨年の京都での初開催に続き、2年目の参加にてルビー初受賞となったFRUITS ZIPPER。真中は「今年このルビーをいただくことを目標に頑張ってきたので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを口にする。ステージにてルビーを手にした感想を真中は、「嬉しさと緊張とが相まっているんですけど、いただいた賞を大切に相応しいアイドルとしてこれからも日本から世界へ、アイドルカルチャーを引っ張っていける存在になれるように頑張りたいと思います」と志を胸にする。

2度目の開催となった『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』について鎮西は、「参加させていただいた時に今まで味わったことのない高揚感だったり、音楽って本当に素晴らしいなっていうのを全身全霊で感じることができて」と昨年の参加を振り返りながら、「音楽というのは言葉を超えるもので、日本のカルチャーや音楽を海外に発信できるのは素晴らしいものだと思っています。私たちも『原宿から世界へ』というスローガンを掲げているので、世界へ発信していくことができているのかなと思うと嬉しく思います」と自信を見せる。

「これからもFRUITS ZIPPERは“NEW KAWAII”をお届けしていくので見逃さないでください！」とアピールした真中の「せーの」という合図に合わせて、7人揃って「パワー！」と最新曲「ぱわーオブらぶ」にかけたポジティブエネルギー全開の掛け声で会見を締めくくった。

（文＝渡辺彰浩）