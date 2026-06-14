◆カーリング日本選手権 最４日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子決勝が行われ、ロコ・ソラーレがＳＣ軽井沢クに５―６で敗れ、初優勝はならなかった。普段は「ロコ・ドラーゴ」のチーム名で活動しているが、今大会は「ロコ・ソラーレ」とチームを背負って出場。女子１次リーグで敗退し、この日はスタンドで声援を送った姉貴分の思いも受けたが、２年連続で準優勝となった。

第１エンド（Ｅ）はスキップ前田拓海の１投目がまさかのスルーに。直後に相手フォースの柳沢李空の２投目で自身のストーン（石）がダブルテイクアウトされた。ハウスにストーンがなくなり、ロコ・ソラーレはブランクエンドを選択。第２Ｅは柳沢の２投目でロコ・ソラーレのナンバー１を出せず。最後は前田がハウス中央にストーンを運び２点を奪った。第３ＥはＳＣ軽井沢クの最終投はわずかにナンバー２を取れず１点の失点にとどめた。第４Ｅは手堅く１点。第５Ｅは相手に２点を許し、３―３と同点で折り返した。

第６Ｅは相手スキップの２投目の好ショットで相手にスチールを許した。第７Ｅは１点にとどまった。２Ｅ連続で前田の最終投は意図的なスルーとなった。第８Ｅは２点を奪われ、第９Ｅは１点を取らされる形となった。最終Ｅはブランクエンドとなり、試合終了となった。

今大会は「スマイリーアタック」を目標に掲げ、笑顔を絶やさないプレーで昨年大会２位の雪辱に燃えていた。昨年８月に加入したリードの所岳澄はムードメーカーとしてチームを盛り上げ、「僕が来てから５倍くらいチームが明るくなった」と話していたが、昨年の決勝で敗れた相手に、再び黒星を喫した。