◆米大リーグ ジャイアンツ―カブス（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地のジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、第２打席で左前へ適時打を放った。その後４回の守備で右間への当たりに突っ込んだ際に足を痛めた模様で、負傷交代した。

４回裏１死一塁、ジ軍チャプマンが右前へ小飛球。右翼の鈴木は猛チャージして捕球を試みたが、わずかに及ばず。すぐさま拾って送球したが、捕球体勢に入った際に右膝を痛めた模様で、中堅クローアームストロングがすぐさまスタッフを呼んだ。しばらく右膝裏を抑えながらスタッフと話すと、自力で歩いてベンチに向かった。

ジ軍先発マクドナルドに対し、初回１死三塁の第１打席はストレートの四球。１―０の３回１死一、三塁で第２打席を迎え、カウント２―１から４球目の内角低めへのカットボールをとらえ、左前に打ち返した。三塁走者が生還し、追加点をもたらした。

鈴木は前日の同カードで２二塁打１打点と活躍し、先月２９日以来のマルチ安打。９試合連続安打と調子を上げてきている。１１日の１０号満塁弾から３試合連続打点とし、今季自身最長の連続試合安打を「１０」に伸ばした。

この日の試合前には地元局の取材に応じた。現在の状態について語り「良かったり悪かったりは、結構ありますけど、自分の中で納得する打席が数多く出てきているので、良い傾向じゃないかなと思っています」。長打が戻ってきているが「これが野球の難しさで、特に悪い時と良い時でそんなに変わらない。昨日１本目で長打が出たとき、なぜこういう当たりで長打になるのに、今までなぜならなかったんだろうと思うし。状態が良いときは感覚がいいのでいいんですけど。野球はやっぱり難しいなと常日頃思っています」と話していた。