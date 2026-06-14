小沢仁志（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の小沢仁志が6月13日、自身のInstagramを更新。活力あふれる朝食を公開し、話題となっている。

【写真】63歳俳優「朝からがっつり行けるのすごい」回鍋肉メインの“気合注入”朝食

◆小沢仁志、スタミナ朝食を披露


小沢は「おはようさん！さぁ、いい天気 今日はスタントの撮影もあり 朝から回鍋肉で 気合い注入」とつづり、朝食の写真と自身のソロショットを投稿。肉やキャベツがたっぷり入り、さらにキムチを添えた回鍋肉、たくあんの入った納豆、茶碗に盛られたご飯など、ボリュームたっぷりの料理が並ぶ食卓を披露した。

また「今夜配信の 笑う小沢と怒れる仁志 ショート動画で報告あり」と、自身のYouTubeチャンネルの更新も併せて告知している。

◆小沢仁志の投稿に反響


この投稿には「朝からすごい量」「スタミナ付きそう」「撮影お疲れ様です」「朝からがっつり行けるのすごい」「すごく美味しそう」「納豆にたくあんは斬新」「王道の組み合わせ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】