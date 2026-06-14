2児の母・田丸麻紀「家族で晩御飯」子供たちとのフライト前の本格和食公開に反響「見た目から贅沢」「器も料理も全てが本格的」
【モデルプレス＝2026/06/14】モデルで女優の田丸麻紀が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。旅行前の家族の夕飯を公開し、話題となっている。
【写真】47歳2児の母モデル「さすがの盛り付け」自宅での本格和食
田丸は「家族で晩御飯」とキャプションを添えて、レンゲ型の器に盛り付けられた前菜が平らな器の上に4つ並んでいる写真を投稿。前菜のほかに色違いの液体の入った容器が交互に4つ並んでおり、それぞれに伸びる手も写っている。
続く投稿では先ほどと同じタイプの平らな器に3種の握り寿司が4人分並んでいる写真を披露。「相方さんはお仕事があるので夏休みに入った子供たちと3人旅 フライト前に和食」とコメントを添え、インターナショナルスクールに通う子供たちが一足早く夏休みを迎えたため、仕事のある夫を残して3人で旅行に行くことを明かした。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「見た目から贅沢」「器も料理も全てが本格的」「旅行前に和食を食べておきたくなるの分かる」「パパだけいないの仕方ないけど寂しいね」「さすがの盛り付け」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「さすがの盛り付け」自宅での本格和食
◆田丸麻紀、本格和食披露
田丸は「家族で晩御飯」とキャプションを添えて、レンゲ型の器に盛り付けられた前菜が平らな器の上に4つ並んでいる写真を投稿。前菜のほかに色違いの液体の入った容器が交互に4つ並んでおり、それぞれに伸びる手も写っている。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「見た目から贅沢」「器も料理も全てが本格的」「旅行前に和食を食べておきたくなるの分かる」「パパだけいないの仕方ないけど寂しいね」「さすがの盛り付け」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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