FANTASTICS中島颯太、写真集発売日のインスタストーリーに木村慧人から反応「慧人にまず渡さないとな」【THE SELF】
【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの中島颯太が6月12日、2nd写真集「THE SELF」を刊行。14日、都内にて刊行記念イベントを開催し、メンバーの木村慧人とのエピソードを語った。
【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
また自身が現地で感じた想いをファンのためにつづった短くも強いポジティブフレーズの数々や、自らが撮り下ろした写真（SoTaCaMeRa）も収録。インプットとアウトプットを繰り返し生きてきた26年の人生を表現する一冊となっている。
FANTASTICSメンバーの写真集への反応を聞かれると、中島は「（刊行後に）まだ会ってないんですよ。だから、こういうときに『実はね、こういうエピソードありました』って言いたいんですけどちょっと言えない」と残念そうに告白。「でも発売したときに、僕『本日発売です』みたいな（Instagram）ストーリー上げたんですが、慧人から『もらってないです』ってしっかり言われたんで（笑）、ちょっと慧人にまず渡さないとなと」と発売日のエピソードを語った。
「写真集の点数は？」という質問には、木村がよく使うフレーズ“10ケイちゃん”をアレンジし、「10ソウちゃん！」と回答。会場を笑わせ、「すみません（笑）」とお茶目に謝罪した。イベント後、去り際には報道陣に向けて“10ケイちゃん”ポーズならぬ“10ソウちゃん”ポーズを決め、最後までサービス精神をたっぷり見せてくれた中島だった。（modelpress編集部）
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◆中島颯太2nd写真集「THE SELF」
本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並み、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていった。
◆中島颯太、木村慧人から写真集発売日に連絡
FANTASTICSメンバーの写真集への反応を聞かれると、中島は「（刊行後に）まだ会ってないんですよ。だから、こういうときに『実はね、こういうエピソードありました』って言いたいんですけどちょっと言えない」と残念そうに告白。「でも発売したときに、僕『本日発売です』みたいな（Instagram）ストーリー上げたんですが、慧人から『もらってないです』ってしっかり言われたんで（笑）、ちょっと慧人にまず渡さないとなと」と発売日のエピソードを語った。
「写真集の点数は？」という質問には、木村がよく使うフレーズ“10ケイちゃん”をアレンジし、「10ソウちゃん！」と回答。会場を笑わせ、「すみません（笑）」とお茶目に謝罪した。イベント後、去り際には報道陣に向けて“10ケイちゃん”ポーズならぬ“10ソウちゃん”ポーズを決め、最後までサービス精神をたっぷり見せてくれた中島だった。（modelpress編集部）
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