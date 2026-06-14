元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「あまり得意じゃない」という女性のしぐさを明かした。

リスナーから「大きいくしゃみを正面切ってする人は一瞬で蛙化します」という「蛙化現象」についてメッセージが寄せられると、松岡は「俺、何あるかな。俺が引くこと？別にくしゃみされても気にならないし、あくびされても気にならないし…」としつつ「あ、クチャラーの人はあんま得意じゃないですね」と明かした。

クチャラーとは食事中に“クチャクチャ”と咀嚼（そしゃく）音を立てて食べる人のこと。

幼少期から、母から「食べてる時に音をさせないようにするために手を添えなさい」と教育されてきたといい、「（気になるのは）それだと思いまね」とした。

さらに「冷めはしないけど、逆で、前も言ったけど魚をきれいに召し上がれる方が好きです」と松岡。「“汚いから嫌いだ”とはならないよ。だけど奇麗に食べられる人を見たら、“ああ、魚を奇麗に召し上がれる人はいいな”っていうふうには思います」と話した。