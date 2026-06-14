お笑いコンビ、オダウエダの小田結希（30）と植田紫帆（34）が13日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。ななまがりの森下直人（40）、初瀬悠太（40）について語った。

番組では「ジャンボたかお・オダウエダからのクレーム」として「清潔感って言葉ご存じですか？」と発表した。

ジャンボは「ななまがりさんは清潔感“だけ”ないんですよ」と明かし、スタジオを笑わせた。「面白い、実は笑顔がかわいい。顔も整っている。でも清潔感だけない」とイジった。

小田は「楽屋とかで独り言がめちゃくちゃ多くて、『ひぃ〜』とか。その横にマユリカの中谷さんもいて、中谷さんは自分の肛門（こうもん）を指でこすって嗅いで『わぁ〜』って言ったりして、そのお2人が楽屋で交差するんですよ。だからみんな無視してます」と独り言が多い森下と“奇行”に走る中谷について明かした。

マヂカルラブリーの野田クリスタルは「どうなってんの」と困惑し、村上も「どういう状況？」と続いた。

植田は「今あの、吉本の劇場終わってます」と宣言した。

明石家さんまは「なんで言うねんそれを」と聞くと、森下は「言いたくなっちゃう。それを」と説明した。